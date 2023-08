Athenea del Castillo: "No hay que frenar esa euforia, intentaremos que sea un día importante"

La extremo de la selección española Athenea del Castillo cree que "no hay que frenar esa euforia" que pueda existir en el equipo tras meterse en los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y que intentarán que este viernes "sea un día importante" en su histórico duelo de semifinales ante los Países Bajos, rival del que subrayó su "verticalidad y velocidad arriba" y que cuenta con jugadoras "muy buenas individualmente". "Es cierto que se hizo un buen partido y que supimos contrarrestar bien ese partido ante Suiza que al final es un equipo muy bueno. Yo no creo que haya que frenar esa euforia, creo que el equipo trabaja día tras día para conseguir las victorias. Intentaremos que sea un día importante para nosotras", señaló Del Castillo este miércoles en rueda de prensa. La cántabra espera que ofrezcan su "mejor versión" para sacar adelante un duelo para el que esperan contar con el aliento desde España de la afición pese a la hora (3.00). "Hemos hecho historia y queremos seguir haciéndolo, eso lo que a los aficionados les tiene que hacer, levantarse, ver el partido e ilusionarse como nosotras también lo estamos. Ojalá sea una victoria y lo vea muchísima gente porque va a ser un gran partido", confesó. El viernes se medirán a una selección donde juega Damaris Egurrola, con la que aún no ha hablado ni enviado "ningún mensaje". "Es cierto que en el vestuario hay gente que creo que sí que ha hablado con ella porque tienen mejor relación que yo e incluso han coincidido con ella en categorías inferiores. Desde aquí también desearle toda la suerte para el partido y ojalá la victoria sea para España", comentó. La futbolista del Real Madrid también se refirió a una "jugadora muy, muy buena" como la centrocampista Jill Roord, de la que destacó que cuenta "con un muy buen disparo". "Lleva cuatro goles en este Mundial. Tenemos que intentar que no golpee y minimizar que esté cerca del área, pero creo que ellas tienen diferentes recursos, a Martens que también está haciendo un gran Mundial. Individualmente son muy buenas, pero nuestro colectivo va a intentar hacerlo lo mejor posible para contrarrestar sus virtudes", apuntó. La extremo avisó de la "verticalidad y juego interior" del combinado neerlandés, pero también fue clara sobre el fútbol de las españolas. "Habéis visto que España siempre juega igual, independientemente del rival que tenga. Podemos cambiar diferentes matices, igual ser más verticales o tener más control, también depende del partido", indicó. "Tenemos 23 jugadoras y 23 recursos diferentes. Creo que va a ser un partido bastante similar, pero sí que es cierto que vamos a tener que contrarrestar un poco esa velocidad que tienen arriba, sobre todo ese cuadrado que hacen en el medio cuando se mete Martens porque pueden crearnos igual una pequeña superioridad. Estamos trabajando en ello, somos conscientes de lo que sabemos hacer, de que hay que sacar nuestras virtudes a relucir y de mirar nuestros defectos", añadió Del Castillo. Esta insistió en que su rol será "el mismo independientemente de los minutos" que tenga, aunque no escondió que si sale desde el banquillo puede tener "esa chispa, ese nivel de revulsivo, esa verticalidad o un recurso diferente". "Y si salgo de inicio, lo mismo, tengo que aportar mi 'granito' de arena. Al final es para lo que hemos venido las 23, para aportar y lo que decida el míster bien decidido está", detalló. "TENEMOS GRANDES JUGADORAS QUE HAN VIVIDO MUCHOS PARTIDOS COMO ESTE" La joven futbolista española sabe que en el equipo hay "muchas extremos" que pueden aportar "diferentes virtudes y recursos" y que conviven dentro de una "competencia sana" y en la que se ayudan unas a otras. "Puedo ver qué es lo que hace mi compañera bien para intentar ayudar y ver dónde tiene el error para desde fuera también intentar corregir, igual que me gusta a mí que me lo digan, sobre todo una jugadora que comparte mi posición y que igual ya se ha enfrentado a esa rival", declaró. Sobre la gestión de la presión y de las expectativas, la jugadora madridista recordó que cuentan con "un psicólogo" y que muchas internacionales ya trabajan "individualmente" con esta figura. "Al final es estar tranquilas, hacer lo que llevamos trabajando todo este tiempo hacia atrás y tener los pies en la tierra, independientemente de que las cosas te hayan salido bien o mal", puntualizó. "Es cierto que es un partido con muchísima importancia, pero es un partido más. Muchas de nosotras ya hemos jugado estos partidos y por suerte tenemos en el vestuario grandes jugadoras que han vivido muchísimos más partidos que yo", agregó al respecto. En caso de que el billete a semifinales se tenga que decidir en los penaltis, la de Solares tiene claro que "es muy importante sobre todo tener esa confianza en tu golpeo" y que para ello tienen "muchísimas jugadoras de garantías". "Y sobre todo tres porteras que tienen muy buenas manos", resaltó. Finalmente, habló sobre algún tipo de rutina o manía antes de un partido así. "Es cierto que igual nunca he vivido una experiencia como esta y que se tiene un pelín más de nervios, pero mi rutina va a seguir siendo la misma. Lo que más me relaja sobre todo en estos partidos es antes de salir a calentar estar con mi peluche y tocarle la etiqueta", confesó.