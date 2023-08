Ana Asensio se enfrenta a la ola de calor en Madrid y rueda 'La niña de la cabra' sobre los "misterios" de la infancia

La cineasta Ana Asensio aborda, a través de los ojos de dos niñas que debutan en el cine, los "misterios" de la infancia en el que es su segundo largometraje, 'La niña de la cabra', que se está rodando estas semanas en Madrid, coincidiendo con las altas temperaturas que sufre el país por la ola de calor. "Quería contar una historia que fuera sobre los misterios de la infancia y de cómo se perciben cuando somos pequeños. En ese momento pensamos que son misterios pero cuando te haces mayor, te das cuenta que no lo son y que simplemente es la vida", ha explicado en una entrevista con Europa Press. La directora, que prevé que la cinta se estrene en 2024, reconoce que rodar a casi 40 grados es "súper duro" porque gran parte de la película son escenas al aire libre, aunque sostiene que el calor es menor que la "ilusión" y los "ánimos" por sacar adelante el proyecto. "Hace un calor brutal y estamos achicharrados por estar rodando en una plaza a pleno sol", apunta. Ana Asensio señala que la "esencia" de la película contiene tintes autobiográficos porque trata de una niña que se plantea cuestiones existenciales a una edad muy temprana "y eso es algo bastante inusual". "Yo era ese tipo de niña que pensaba en ciertas cosas que los demás me decían, 'pero niña no pienses en eso que eres muy pequeña'", ha recordado, antes de recalcar que 'La niña de la cabra' es "ficción". En este sentido, confía en que los espectadores "conecten" con la película cuando la vean, aunque adelanta que es una cinta "muy concreta" de una generación y un momento. En su primera película, 'Most beautiful island' (2017), Ana Asensio se encargó de dirigir, actuar y producir la cinta, algo que con 'La niña de la cabra' no ha ocurrido gracias al apoyo del ICAA, la Comunidad de Madrid y Eurimage. Además, cuenta con la producción de Aquí y allí films y Avalon. "Rodar 'La niña de la cabra' está siendo un paseo por las nubes. Esto es muchísimo más fácil y mucho más colaborativo. Me siento muy arropada por un equipo muy sólido", ha celebrado. Al respecto, ha añadido que sus dos películas tratan sobre historias "muy personales" pero a su vez son "muy diferentes". "Las dos tienen mucho de mi y de lo que me inquieta y me preocupa. Sigo contando cosas que personalmente son importantes", explica. Sin embargo, considera que su primera cinta era muy específica, por lo que terminó siendo una película de "género" mientras que en 'La niña de la cabra' se entremezclan varios. "Creo que hay muchas similitudes, aunque en forma, apariencia e incluso en historia, parece que puedan ser muy dispares pero creo que tienen muchas cosas en común en cuanto a superar situaciones adversas", ha apostillado. EL ÉXITO TRAS 'MOST BEAUTIFUL ISLAND' Ana Asensio logró con su primera película, 'Most beautiful island' el Gran Premio del Jurado en el SXSW 2017 y fue nominada al Premio John Cassavetes en los Film Independent Spirit Awards 2018. Además, se distribuyó en todos los continentes y se presentó en más de 50 festivales internacionales de cine, entre ellos Sitges, BFI o Mumbai. Tras el éxito, la directora asegura que le surgieron muchas oportunidades y afirma que le sorprendió que su primera película funcionara tan bien. "He hecho tantas películas que se han quedado en cajones y que no ha llegado a ver nunca nadie. Yo pensaba que en mi primera película, seguramente por mi experiencia, pasase lo mismo", ha bromeado.