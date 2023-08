Al menos nueve muertos a causa de un incendio en una residencia de verano para personas con discapacidad

Las autoridades de Francia han informado este miércoles que se han recuperado los cuerpos sin vida de nueve de los once desaparecidos a causa de un incendio registrado en una residencia de verano para personas con discapacidad en la localidad francesa de La Forge, en el departamento de Vosgos. El coronel Philippe Hauwiller, que se encuentra al frente de las operaciones de rescate, ha indicado que los cuerpos han sido hallados en la zona del entresuelo y la primera planta del inmueble, según informaciones del diario 'Le Figaro'. No obstante, ha matizado que la situación no se ha resuelto todavía. El Cuerpo de Bomberos, que fueron alertados de las llamas sobre las 6.30 de la madrugada (hora local), han desplegado en la zona 76 efectivos, cuatro ambulancias y cuatro camiones de bomberos para sofocar el fuego. Además, las fuerzas de seguridad han desplegado 40 miembros de la Gendarmería. El incendio se habría iniciado en la planta baja del edificio, por lo que 17 de los presentes han podido ser evacuados. Sin embargo, las llamas se han extendido rápidamente hacia la planta superior, donde habrían quedado atrapadas las víctimas. El presidente galo, Emmanuel Macron, ha trasladado sus condolencias a las "víctimas, heridos y seres queridos" en un mensaje de la red social X, antes conocida como Twitter. "Gracias a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia movilizados", ha indicado. El ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, ha expresado su más "profunda emoción" por lo sucedido y ha calificado el incendio de "tragedia". "Todos nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos", ha aseverado antes de reconocer también el trabajo de los bomberos y médicos. Previamente, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha expresado que existía una alta probabilidad de "tener que lamentar víctimas", mientras que la primera ministra, Elisabeth Borne, ha anunciado que se desplazará al lugar junto a la ministra de Solidaridad y Familias, Aurore Bergé. Así, ha dado las gracias a los bomberos por su trabajo y ha expresado que sus "pensamientos están con las víctimas y familiares", según un mensaje difundido a través de la red social X, antes conocida como Twitter.