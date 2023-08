Xavi Hernández: "De Ansu no podemos decir nada, dependemos del 'fair play'"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que no podía confirmar la continuidad de Ansu Fati, uno de los goleadores y protagonistas del triunfo en el Trofeu Joan Gamper ante el Tottenham (4-2), ya que dependen "muchísimo" del 'fair play' financiero para inscribir a los nuevos fichajes y jugadores renovados, y el '10' es de los jugadores con mejor mercado. "Con Ansu veremos, hasta el 31 de agosto no podemos decir nada. Dependemos mucho del 'fair play', muchísimo. Lo he dicho siempre, Ansu está entrenando muy bien. Hay competencia y si Ousmane realmente se va necesitamos refuerzos. Veremos cómo termina el mercado, hasta el 31 no podemos decir nada", manifestó en TV3 tras el Gamper. Una respuesta ambigua de un técnico que mira a los despachos y a la economía del club, pero que es optimista. "El año pasado estuvimos en el mismo escenario. Tanto el presidente como Rafa Yuste y Mateu Alemany son positivos, me transmiten tranquilidad y vamos a ver si realmente lo podemos solucionar de aquí al domingo", auguró. Pero, estando más pendientes de las salidas y de las inscripciones, un Xavi aleccionado no quiso hablar de Neymar. "No puedo avanzar nada de nombres. Al final ya dije algo del año pasado de nombres de otros equipos y se me han enfadado. Vamos a ver qué podemos hacer. Hasta el 31 de agosto tenemos marcado y vamos a ver. No puedo avanzar nada", recalcó. Sobre el partido, con remontada final gracias a canteranos como Lamine Yamal, Ez Abde y el propio Ansu Fati, aseguró que fue una buena prueba pasada con buena nota. "Ha sido un final de partido bueno. No hemos estado tan bien como el día del Milan o el día del Madrid, pero bueno, es parte de la pretemporada", reconoció. "Hemos jugado contra un gran equipo, de la Premier, con mucho ritmo, mucha intensidad, con grandes jugadores, físicamente muy fuertes. Nos han dominado en ciertos momentos, en otros hemos estado muy bien. Creo que, para diferenciar un poco, en la primera parte hemos estado flojitos. Hemos comenzado muy bien, pero después hemos ido bajando el ritmo", apuntó. "En la segunda parte hemos estado muy bien y hemos acabado muy bien, los cambios han funcionado, el cambio de sistema ha ido bien, por lo tanto, probando cosas y los jugadores que se encuentren a gusto para comenzar bien el domingo, que es lo que es realmente importante", manifestó. Por otro lado, tranquilizó a la parroquia blaugrana al asegurar que Ronald Araujo, sustituido en la primera parte con molestias, no tiene nada. "Es una molestia. No hay lesión, esperamos tenerlo para el domingo", manifestó. "Lamine Yamal es un talento, tiene 16 años y le tenemos que ir dosificando, pero bueno, es una maravilla verlo jugar con este descaro", comentó sobre la joven perla de la Masia, que podría ayudar al primer equipo en caso de necesidad tras su gran pretemporada. Y sobre jugar en Montjuïc, reconoció que se deben ir adaptando. "Es nuestra nueva casa, y bueno, a gusto, a gusto, la verdad que sí. Ha venido gente, tenemos que animar a la gente a que venga porque la necesitamos. Que la gente sepa que les necesitamos, el año pasado pudimos ganar títulos en parte a la afición, ¿no? Les necesitamos", concluyó.