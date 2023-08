Turquía considera "débil" la teoría de un "sabotaje" tras la explosión en el puerto de Derince

Las autoridades de Turquía han expresado este martes que consideran "débil" la teoría de un posible "sabotaje" en relación con la explosión registrada el lunes en un silo de grano del puerto de Derince, donde se han registrado al menos doce heridos. El jefe del Consejo Turco de Grano, Ahmet Guldap, ha indicado que si bien no se ha descartado por completo la idea de que se trate de un acto deliberado de sabotaje, esta teoría está perdiendo fuerza a medida que se investigan las causas de lo sucedido. "Se están tomando numerosas medidas de seguridad en el puerto. Las personas que no cumplan las directrices no podrán pasar, ya sea un miembro del Gobierno o un trabajador. Naturalmente, todas las versiones están siendo estudiadas, pero la del sabotaje parece ser la más débil", ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión CNN Türk. Varios testigos han señalado que la explosión tuvo lugar en la provincia de Kocaeli y que se sintió en diversas localidades cercanas. El gobernador, Seddar Yavuz, confirmó el lunes que la explosión se produjo durante la descarga de trigo de uno de los barcos atracados en la zona.