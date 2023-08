Reporteros sin Fronteras pide la liberación de un destacado periodista crítico con el Gobierno de Senegal

La ONG Reporteros sin Fronteras ha pedido este lunes la liberación del destacado periodista senegalés Pape Alé Niang, director del portal de noticias Dakar Matin, que se encuentra en huelga de hambre desde su detención a finales de julio. "El estado de salud de Pape Alé Niang, quien se encuentra en huelga de hambre desde su detención el 29 de julio, es muy preocupante según su abogado. RSF pide a las autoridades de Senegal que retiren todos los cargos en su contra y lo liberen. El lugar de un periodista no está en la cárcel", ha indicado la ONG. Niang, que se encuentra ingresado en un hospital de Dakar desde el viernes, continúa la huelga de hambre, negándose a recibir atención médica. El periodista fue arrestado tras una transmisión en directo en sus redes sociales en las que informaba de la detención del líder opositor Ousmane Sonko, según informa su medio. Uno de los abogados del reportero, Ciré Clédor Ly, ha advertido a las autoridades de que, si no liberan a su cliente, podrían tener "una sorpresa muy amarga" porque se encuentra en una situación en la que "su pronóstico vital podría verse comprometido de manera irreversible". "La opinión pública nacional e internacional debe saber que su estado de salud es muy preocupante para sus abogados y eso parte de una observación objetiva", ha agregado el abogado, que advierte de que el arresto del periodista no cumple "ningún requisito para la prevención de un riesgo o la salvaguardia del orden público, sino que proceden de graves violaciones al derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, de crítica a las instituciones y a la actuación de los poderes públicos". Senegal ha sido escenario de violentas manifestaciones desde los últimos meses, después de que los partidarios de Sonko salieran a las calles a protestar después de que fuera condenado a dos años de cárcel por un delito de violación, del que final fue absuelto. La represión de aquellos días dejaron una veintena de muertos. Para la oposición se trata de una maniobra del presidente, Macky Sall, para impedirle presentarse a las presidenciales de 2024. En los últimos días, los seguidores de Sonko han vuelto a salir a las calles para protestar por su detención, así como por la disolución del partido.