Reino Unido sanciona a más de 20 empresas rusas y extranjeras por su apoyo a la invasión de Ucrania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha lanzado este martes nuevas sanciones contra una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, rusas y extranjeras a las que acusa de apoyar la invasión de Ucrania. "Con estas históricas sanciones, disminuiremos aún más la capacidad armamentística de Rusia, cerrando las redes de suministro que apuntalan la industria de defensa, ya en dificultades de (Vladimir) Putin", ha enfatizado el ministro de Exteriores británico, James Cleverly. Reino Unido ha asegurado quienes han sido ahora puestos bajo estas nuevas sanciones han estado facilitando a Rusia el acceso a material militar. Se trata de 22 empresas y personas de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia y Suiza, así como tres compañías rusas que importan productos electrónicos. A su vez, las autoridades británicas han asegurado que están tomando medidas contra el apoyo a Rusia que llega desde Bielorrusia e Irán, a quienes ya se ha sancionado en anteriores ocasiones por su papel desestabilizador y el que están jugando de manera indirecta en la invasión de Ucrania. En esta ocasión, han sido sancionados personas y empresas relacionadas con el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y compañías tecnológicas bielorrusas. "La industria de defensa rusa está severamente presionada y enfocada por completo en sostener la guerra. Al no poder acceder a los componentes occidentales, el Ejército ruso lucha por producir suficientes equipos de alta gama y ahora busca desesperadamente armamento extranjero", señala Asuntos Exteriores. En ese sentido, Londres ha destacado que Rusia ha tenido que movilizar tanques y otros equipamientos de la era soviética debido a estas carencias. Asimismo, confía en que este nuevo paquete de sanciones, el mayor hasta ahora dirigido contra Rusia a través de terceras empresas extranjeras, repercuta en sus intentos por eludir anteriores restricciones. "No hay ningún lugar donde puedan esconderse quienes sostienen la maquinaria militar de Rusia", ha expresado Cleverly, quien ha recordado que tanto Reino Unido como el resto de sus socios internacionales han pedido "repetidamente" a terceros países que dejen apoyar materialmente la invasión rusa a menos que estén dispuestos a "enfrentarse a severos costes".