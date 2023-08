Mónica Hoyos, testigo del encuentro de Albert Rivera y Aysha Daaraui en Ibiza, se pronuncia sobre su supuesta relación

A pesar de que tanto Albert Rivera como Aysha Daraaui han desmentido rotundamente que entre ellos exista algo más que una amistad, sus imágenes en actitud cómplice durante las recientes vacaciones en Ibiza del ex de Malú -dos meses después de su discreta ruptura con la cantante- siguen dando mucho que hablar y hay quien sigue insistiendo en que el expolítico estaría ilusionado con la actriz catalana de origen marroquí. Mientras el entorno de Rivera cierra filas en torno a él y guarda silencio sobre su vida privada, una de las personas que estaba presente en la salida en barco por aguas ibicencas en la que se captaron las cariñosas instantáneas que han hecho saltar todas las alarmas acerca su presunta ilusión con Aysha, rompe su silencio. Se trata de Mónica Hoyos, que al igual que otros rostros conocidos como Macarena Gómez, Aldo Comas, Antonio Velázquez o Begoña Villacís ha compartido momentos de ocio con Albert y la actriz con la que se rumorea que podría tener algo más que una amistad. Y, como asegura tajante, ella no vio nada "raro" entre ellos: "Si te soy sincera, desde que estoy en Ibiza no veo la tele así que no sé como va la historia esta, pero no tengo nada que contar. Solo puedo decirte que Albert me cae muy bien, me lo pasé muy bien, estuvimos allí varios amigos y demás, y luego ya lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer con su vida personal o con sus intimidades, es que ni me fijé". "Lo que yo vi es de amistad, entonces yo no sé luego ya no tengo ni idea de lo que haya pasado, ni siquiera sé por qué ha pasado la noticia, igual es que no hay noticias, pero tampoco vi yo nada especial, la verdad" insiste, afirmando que lo que pudieron vivir los paparazzi que captaron las imágenes de Rivera y Aysha fue "que bailamos un montón. La verdad es que cada uno con sus preocupaciones, cada uno con su historia, pero un grupo de amigos sin más". "Yo no vi nada especial, de hecho me sorprendió muchísimo. No vi nada de eso, al contrario ¿eh? Al contrario" afirma convencida, confesando que aunque "igual me tenía que haber fijado más" "no vi nada de amor y esas cosas". Para Albert, tan solo buenas palabrs: "Es encantador, con preocupaciones como todo el mundo, con sus cosas personales pues que está pendiente el hombre, como todo el mundo o en cualquier caso estaría, pero no le pregunté por su separación de Malú. No he seguido mucho el asunto y lo que yo viví fue de amigos" zanja.