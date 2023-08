Mateu Alemany: "Dembélé está en París"

El director de fútbol del FC Barcelona, Mateu Alemany, anunció tras el Trofeu Joan Gamper que el jugador Ousmane Dembélé está de nuevo en París para cerrar en breve su salida al Paris Saint-Germain, si bien no quiso desvelar las cifras finales --el reparto de la cláusula de rescisión-- hasta que no esté todo firmado. "Dembélé ya no está en dinámica de primer equipo, si no hubiera estado aquí en el Gamper. Dembélé está en París. Cuando el acuerdo esté firmado, comunicaremos las cifras de la operación y con ello cerramos otra carpeta", aseguró en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press. Para Alemany, quien en su día ya puso fecha de caducidad a Dembélé en el Barça, la situación con el francés es "muy clara". "Ha pedido salir y es una cosa que estaba establecida en el contrato de renovación que firmó. Estamos en un proceso de resolver el traspaso", apuntó. Por otro lado, no habló sobre la posible llegada de más fichajes. "Tenemos las circunstancias que tenemos y estamos centrados en las salidas y en lograr las inscripciones", recordó. "Soy optimista en que podremos inscribir a todos los futbolistas antes del domingo", auguró, y es que a día de hoy ni los fichajes (Oriol Romeu, Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez) ni los renovados están inscritos en LaLiga.