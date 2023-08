Maduro suspende su agenda por recomendación médica debido a una otitis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes que ha suspendido su agenda pública por recomendación médica debido a una infección de oído. "Hoy lunes 7 de agosto, teníamos previsto realizar la edición número doce del programa Con Maduro+, cargada de anuncios, intercambios directos con el Poder Popular y nuevas experiencias con nuestra juventud. Sin embargo, por recomendación médica, producto de una otitis media que tengo, me he visto en la obligación de suspender mi agenda pública", ha señalado el mandatario a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Maduro, que ha ofrecido sus disculpas al pueblo venezolano, ha agregado que informará sobre el desarrollo de su situación. Horas antes, había invitado a los venezolanos a unirse al programa: "Iniciamos la semana con el mejor programa de Venezuela (...) Les espero a todas y todos". El Gobierno de Venezuela ha participado este lunes en la reunión preliminar de la cuarta reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que tiene lugar en Belén do Pará, Brasil, a través de su ministro de Exteriores Yvan Gil. "Con grandes expectativas llegamos a la ciudad brasileña de Belén do Pará donde se realizará la Cumbre de la Amazonía, retomando la cooperación para proteger al pulmón vegetal del planeta y garantizar una Amazonía y segura, de paz y de todas y todos los sudamericanos", indicó el ministro a su llegada a Brasil, antes de señalar que ha participado en una "productiva reunión" junto a sus homólogos.