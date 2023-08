Los abogados de Bolsonaro apelan la decisión de inhabilitación por parte del Tribunal Electoral de Brasil

El equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha apelado este lunes la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que pidió su inhabilitación durante ocho años por abuso de poder y uso fraudulento de recursos públicos. La defensa del exmandatario ha alegado que en el caso no se debería haber incluido el borrador de un decreto presidencial con el que se pretendía supuestamente alterar las elecciones de 2022 que se encontró en el domicilio del exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien permaneció cerca de un mes en prisión acusado de supuesta connivencia y omisión de funciones durante los ataques del 8 de enero. Asimismo, los abogados de Bolsonaro han denunciado que el expresidente no ha tenido garantizado el derecho a la defensa plena, ya que las cuestiones procesales que presentó durante el juicio no habrían sido debidamente analizadas. En este sentido, la defensa ha presentado los denominadas embargos de declaración, recursos que buscan cuestionar puntos no suficientemente aclarados o contradicciones, informa el portal de noticias brasileño G1. La defensa puede desencadenar en el Tribunal Supremo, presentando el llamado "recurso extraordinario", con el objetivo de poner en duda puntos de la decisión del TSE que supuestamente violarían la Constitución. Además de este caso, a todas luces el más grave, Bolsonaro tiene pendientes otros quince procesos en el TSE. Con esta inhabilitación, no podrá presentar candidatura política alguna hasta 2030.