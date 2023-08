La tenista española Paula Badosa no jugará en Montreal por su lesión de espalda

La tenista española Paula Badosa no jugará el torneo de Montreal (Canadá), de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura, tras no superar las molestias en la espalda que lleva arrastrando los últimos meses y que ya le obligaron a perderse Roland Garros y a retirarse en Wimbledon. "Sigo intentando todo para volver, pero mi cuerpo aún no está preparado. El dolor sigue ahí. Es un proceso lento. Voy a estar aún unas semanas más para volver a la competición. Están siendo momentos muy difíciles. Gracias a todos", publicó Badosa este lunes en su cuenta de 'Instagram'. Badosa sufrió en mayo en el WTA 1000 de Roma una fractura por estrés en las vértebra L4, que la iba a apartar de las pistas durante un espacio de 12 semanas y que le hizo perderse Roland Garros. La española acortó su recuperación para jugar Wimbledon, pero tuvo que retirarse en la segunda ronda. La jugadora de 25 años, que ocupa el puesto número 45 del ranking WTA, iba a debutar en el torneo canadiense ante la brasileña Beatriz Haddad Maia y ahora está por ver si podrá estar lista para jugar el US Open, cuarto Grand Slam de la temporada, que arranca el 28 de agosto en Nueva York. Hay que recordar que un problema muscular le impidió jugar también en el Abierto de Australia.