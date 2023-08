La mitad de jóvenes y adultos encuentra el equilibrio entre la vida personal y laboral, según un estudio de Fuze Tea MADRID, 7 (EUROPA PRESS) La mitad de los jóvenes y de los adultos afirma haber encontrado ya el equilibrio entre su vida personal y su vida laboral o académica, según se desprende del I Barómetro 'Españoles Made of Fusion' elaborado por Fuze Tea, primera marca global de té listo para tomar de Coca-Cola. Según el estudio, realizado el pasado mes de junio mediante más de 2.000 encuestas, el 53% de aquellos que conforman la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981) y el 49% de los que se enmarcan la Generación Z (nacidos a partir de 1995) afirma haber encontrado ese equilibrio entre ambas facetas de su vida. No obstante, en ambos casos alrededor de un 40% coinciden en que en ocasiones no es posible alcanzar ese punto intermedio y se sienten "superados" por la rutina, ha informado Coca-Cola. Para romper con la rutina, tanto los encuestados de la Generación X como los de la Z (37% y 39% respectivamente) apuestan por desconectar "rodeándose de amigos y familia", una opción que sitúan por delante de alternativas como "alejarse de las pantallas y leer un buen libro", elegida por el 33% de los adultos, o "escuchar un podcast", escogida por el 29% de los jóvenes. Este mismo porcentaje se repite entre los adultos que apuestan por desconectar "paseando o haciendo deporte". Estas formas de escapar del día a día también están relacionadas con la búsqueda del bienestar: el 42% de los adultos y el 36% de los jóvenes lo asocian a la estabilidad emocional antes que la "estabilidad profesional", elegida por el 33% de los X y 34% de los Z. Del estudio se desprenden otras conclusiones que permiten entender un poco más cómo entienden el bienestar ambas generaciones y cómo se ven a sí mismas a la hora de afrontar su búsqueda. Así, el 51% de los integrantes de la generación Z afirma identificarse con el "espíritu enérgico", "el carácter fuerte" y la "osadía de lanzarse a cualquier reto" sin pensárselo dos veces. Por contra, el 52% de los X se considera más bien "sereno", con un "toque de dulzura" y con la "mente fría" a la hora de tomar decisiones. DOS VARIEDADES PARA DISFRUTAR DE LA DESCONEXIÓN Se trata, prácticamente, de un empate que "evidencia que dos generaciones tan distintas pueden encontrar su particular punto de encuentro", sostiene la compañía, que considera que por eso, las dos variedades de Fuze Tea -Té negro, limón y limoncillo y Té negro, melocotón e hibisco- encajan en la búsqueda de esos momentos de desconexión. Elaboradas mediante la fusión de tres ingredientes de origen natural -té, frutas y hierbas- y disponibles exclusivamente en versión baja en calorías, se trata de dos propuestas con las que la marca Fuze Tea llega a España. Con esta opción, que convivirá con la marca Nestea en sus diferentes sabores y formatos, Coca-Cola aspira a reforzar una categoría con un alto potencial, ya que se prevé un crecimiento en valor del cinco por ciento en los próximos cinco años.