La CEDEAO impone nuevas sanciones por el golpe en Níger tras el fin del ultimátum a la junta

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha impuesto nuevas sanciones contra individuos y organizaciones vinculados a la junta golpista de Níger, según la Presidencia de Nigeria, que encabeza también un bloque regional que ha amenazado incluso con una intervención militar si no recupera su cargo el depuesto mandatario nigerino, Mohamed Bazoum. La CEDEAO había dado a la junta de Níger como plazo hasta el pasado domingo y, una vez expirado el ultimátum, ha convocado una nueva cumbre para este jueves. Un portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha adelantado este martes la adopción de nuevas sanciones económicas, fruto de un "consenso" que ha querido extender a todo el bloque. "No es un ultimátum nigeriano", ha señalado este portavoz, Ajuri Ngelale, en unas declaraciones a la prensa en las que ha recalcado que todos los pasos dados por Nigeria se enmarcan en "una posición de la CEDEAO", que trasciende por tanto al ámbito de un determinado país. Asimismo, ha alegado que esta crisis es ajena a cualquier tipo de matiz de carácter étnico o religioso, según el periódico nigeriano 'Vanguard'. Sobre la cumbre extraordinaria del jueves, que tendrá lugar en Abuya, Ngelale ha deslizado que todas las opciones están sobre la mesa, si bien por ahora desde la CEDEAO no se renuncia a resolver por la vía diplomática esta crisis. La ONU respalda la labor de este bloque, al igual que países como Estados Unidos, que ha emprendido no obstante sus propios contactos. La junta, entretanto, no ha dado muestras de revertir sus medidas y ha anunciado nuevos nombramientos políticos en las últimas horas, entre ellos el del primer ministro o el del responsable de la Guardia Presidencial.