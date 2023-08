La banca de EE.UU. cae en Wall Street tras la rebaja de Moody's a entidades regionales

Nueva York, 8 ago (EFE).- La banca estadounidense registraba este martes pérdidas generalizadas tras la decisión de Moody's de rebajar la calificación de diez entidades regionales y de poner en revisión la nota de otras firmas más potentes.

Una hora después de la apertura, el sector financiero en conjunto se dejaba casi un 2 % en la Bolsa de Nueva York, pero las caídas de muchos bancos eran algo más pronunciadas.

Entre la decena de pequeñas y medianas entidades afectadas por la rebaja anunciada por Moody's, la mayor parte perdían entre un 3 % y un 4 %.

Así, por ejemplo, M&T Bank retrocedía un 3,82 %, Pinnacle Financial un 3,60 %, Commerce un 3,17 %, Old National Bancorp un 3,46 %, Webster Financial un 3,14 % o Fulton Financial un 4,92 %.

La agencia redujo a última hora del lunes en un escalón la calificación crediticia de todos ellos, poniendo nuevamente el foco en la banca regional estadounidense tras los problemas que este año llevaron al colapso de varias entidades, con Silicon Valley Bank como la más conocida.

Moody's, además, puso a seis bancos de mayor tamaño en revisión de cara a una posible rebaja y estas entidades también sufrían hoy en bolsa, con bajadas del 2,65 % para Bank of New York Melon, del 4,15 % para US Bancorp, del 3,87 % para State Street o del 3,90 % para Truist Financial.

Tampoco era inmune la gran banca, con retrocesos para las mayores entidades del país: JPMorgan Chase (-2,37 %), Citigroup (-3,39 %), Bank of America (-3,59 %) y Wells Fargo (-2,80 %). EFE

mvs/fjo/bdp