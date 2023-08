Israel advierte a Hezbolá que en caso de escalada mandará a Líbano "a la Edad de Piedra"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha advertido al partido-milicia chií libanés Hezbolá que en caso de escalada de la situación o de conflicto mandará a Líbano "a la edad de piedra". "Habéis cometido errores en el pasado y lo habéis pagado caro. Si se desarrolla una escalada o un conflicto, mandaremos a Líbano a la Edad de Piedra", ha asegurado Gallant en declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. "No dudaremos en usar todo nuestro poder, y arrasaremos cada palmo de Hebolá y de Líbano si es necesario", ha añadido el ministro durante su visita a las Granjas de Shebaa, en la frontera entre ambos países. Además, ha instado a la organización a "no cometer un error", aunque ha asegurado que Israel no busca la guerra, y que su intención es tan solo la de "proteger a los ciudadanos, a los soldados y la soberanía" del país. Las tensiones entre Israel y Hezbolá han ido en aumento en los últimos meses debido a que el partido-milicia levantó en abril un campamento en la zona desmilitarizada de la frontera con Israel. El campamento se encuentra en la zona bajo control de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), concretamente al norte de la valla levantada por Israel, pero en el lado israelí de la Línea Azul que funciona como línea de contacto para el alto el fuego. Además, durante el mes de abril más de una docena de misiles fueron lanzados a territorio israelí desde Líbano y, aunque las autoridades de Israel culparon al palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), creen que podrían haber sido aprobados por Hezbolá. La frontera entre ambos países no está demarcada de forma oficial y se encuentra en las Granjas de Shebaa, una franja de terreno reclamada tanto por Líbano como por Siria como propia, pero bajo control militar israelí desde 1967. De hecho, la ONU tiene presencia en la frontera entre Líbano e Israel desde 1978, pero la FINUL con su formato actual data de 2006. En la actualidad cuenta con unos 10.000 efectivos y España es con más de 600 militares uno de los países que más personal aporta, solo por detrás de Indonesia, Italia y Nepal.