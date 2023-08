Guterres pide a las partes en Pakistán que pongan fin a la violencia tras la detención de Imran Jan

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha "tomado nota" de las protestas que han tenido lugar en Pakistán tras la detención del ex primer ministro Imran Jan en la capital del país, Islamabad, y ha pedido a "todas las partes que se abstengan de la violencia". El portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, ha declarado en una rueda de prensa que el secretario general "destaca la necesidad de respetar el derecho de reunión pacífica" e "insta a las autoridades a respetar el debido proceso y el Estado de derecho en los procedimientos" contra Jan. Un tribunal paquistaní condenó el viernes pasado a tres años de prisión a Jan por un caso de corrupción relacionado con los regalos recibidos como jefe de Gobierno durante su mandato (2018-2022), al tiempo que le interpuso una multa de 100.000 rupias --algo menos de 1.100 euros-- por ocultar detalles sobre los mencionados obsequios. Jan, presidente del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) y líder de la oposición, ha sido además arrestado en su domicilio en Lahore, en el noreste del país, y enviado a prisión, tal y como ha informado su formación política. La Justicia paquistaní ha puesto así fin a un caso que se remonta a meses atrás, cuando acusó al exmandatario del robo de costosos regalos concedidos al Estado por parte de mandatarios internacionales. Entre los obsequios que Jan recibió mientras ocupaba la Jefatura de Gobierno se encontraba un rifle AK-47 bañado en oro, joyas, diamantes y relojes, así como gemelos de lujo entregados por gobernantes de lo países más ricos del golfo Pérsico. Según la legislación paquistaní, Jan estaba obligado a entregar estos obsequios al Estado. Sin embargo, el ex primer ministro los vendió en la ciudad emiratí de Dubai y nunca llegó a declarar los beneficios en su patrimonio. Jan llegó al poder tras unas disputadas elecciones en 2018 y fue destituido por el Parlamento paquistaní en abril de 2022 mediante una moción de censura. Tras estos hechos, el ex primer ministro ha protagonizado marchas multitudinarias exigiendo su vuelta a la Jefatura de Gobierno que en ocasiones han desembocado en actos violentos.