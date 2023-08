El presidente de Polonia convoca elecciones parlamentarias para el 15 de octubre

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha decidido este martes convocar elecciones parlamentarias para el 15 de octubre, unos comicios en los que la población deberá elegir a los próximos 460 miembros del Sejm (Cámara Baja) y los cien del Senat (Cámara Alta). "Guiado por la positiva opinión de la Comisión Nacional Electoral sobre la fecha propuesta de elecciones al Sejm y al Senado, decidí ordenar la convocatoria de estas elecciones para el 15 de octubre de 2023", ha indicado Duda en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, confirmó a principios de julio que el gobierno planea también realizar un referéndum sobre el plan de migración de la Unión Europea el mismo día de las elecciones parlamentarias. "Celebrar las elecciones y el referéndum por separado obviamente conllevaría gastos adicionales, mientras que celebrarlos juntos sería casi como tener dos papeletas a costa de una", argumentó, tal y como recogió la agencia de noticias PAP. Este mecanismo de la UE, aprobado en junio, obligará a los países a reubicar en su territorio a parte de las personas llegadas a un Estado miembro si éste se ve sobrepasado o bien a compensar financieramente o con otros medios el coste de esa solidaridad rechazada. Morawiecki ya aseguró tras su aprobación que Polonia no aceptaría ninguna cuota para aceptar a migrantes de otros países de la UE. "No permitiremos ninguna cuota de refugiados de África, Oriente Próximo, árabes, musulmanes", enumeró el primer ministro, que comparte sus recelos con su homólogo de Hungría, Viktor Orbán. Pero no es el único frente que Polonia tiene abierto con Bruselas. La Comisión Europea ha puesto en marcha un expediente sancionador contra Varsovia por su controvertida ley para investigar e inhabilitar a cargos públicos cómplices de favorecer intereses rusos. La legislación establece la creación de una comisión de verificación de la influencia rusa en Polonia, pero voces críticas en el país alertan de que se trata de un instrumento para anular al ex primer ministro y líder del primer partido de la oposición --Plataforma Cívica--, Donald Tusk. DESTITUCIÓN DEL MINISTRO DE SALUD Por otro lado, el primer ministro polaco ha anunciado este mismo martes la destitución del ministro de Salud, Adam Niedzielski, un cargo que pasará ahora a ser ocupado por la diputada de Ley y Justicia Katarzyna Sójka. Su destitución se produce después de que se viese envuelto en un escándalo tras publicar un mensaje en la red social X en el que acusó a los médicos de mentir en el marco de una serie de problemas con el sistema de emisión de recetas electrónicas.