El Gobierno amenaza a los solicitantes de asilo que se nieguen a ser alojados en el buque 'Bibby Stockholm'

El Ministerio del Interior de Reino Unido ha amenazado con dejar sin alojamiento alternativo a todos aquellos solicitantes de asilo que se nieguen a embarcar en el buque 'Bibby Stockholm', atracado en el puerto de Portland, sin una "explicación razonable". La organización no gubernamental Care4Calais de apoyo a los refugiados aseguró el lunes que había impedido que 20 personas fuesen trasladadas al buque. Finalmente, solo 15 solicitantes de asilo cumplieron con el trámite de los 50 que se espera que lo hagan a lo largo de esta semana. "Si los solicitantes de asilo no aceptan una oferta de alojamiento adecuado sin una explicación razonable, no esperen que se les ofrezca un alojamiento alternativo", reza una misiva enviada por el Ministerio del Interior a uno de los migrantes que se quedó en tierra, ha recogido la cadena Sky News. El ministro de Justicia, Alex Chalk, ha defendido este martes en el programa Today de la cadena BBC que "es poco probable" que esta acción sea "ilegal", si bien ha preferido dejar la puerta abierta a que los tribunales se pronuncien al respecto. "Lo que es perfectamente legal es que los británicos sepan que esto es lo que estamos ofreciendo y que no es un alojamiento de cuatro estrellas, pero es perfectamente seguro, es perfectamente decente y cumple con los controles de seguridad contra incendios y Dios sabe qué", ha argüido. Sus palabras se producen después de que varios solicitantes de asilo que fueron trasladados al puerto de Portland en la víspera se negaran a embarcar alegando "razones de seguridad", según ha recogido el diario 'The Guardian'. El Gobierno británico también ha anunciado este martes una campaña contra abogados "corruptos" que ayuden a inmigrantes ilegales a permanecer en el país mediante la "explotación del sistema migratorio" de Reino Unido. "Si bien la mayoría de los abogados actúan con integridad, sabemos que algunos mienten para ayudar a los inmigrantes ilegales a engañar al sistema. No es correcto ni justo para aquellos que siguen las reglas", ha destacado la ministra del Interior, Suella Braverman.