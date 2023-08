El entorno de Rodolfo Sancho emite un comunicado tras la entrada en prisión de su hijo

Durísimos momentos para la familia de Daniel Sancho tras su detención en Tailandia y su entrada en prisión provisional tras confesar el asesinato y desmembramiento en 14 trozos del cirujano Edwin Arrieta, con el que mantenía una relación de amistad desde hace algo más de un año. Este lunes, horas después de que el joven prestase declaración ante el juez de Koh Samui, reconociese que mató al colombiano -aunque asegurando que lo hizo "fortuitamente" al golpearse la cabeza con el lavabo tras propinarle un puñetazo- y revelase que tardó tres horas en descuartizar el cuerpo del hombre con el que ha admitido que mantuvo relaciones sexuales, el entorno de Rodolfo Sancho ha hecho llegar un comunicado a 'Así es la vida' para pedir una vez más respeto por su hijo. Un escueto texto en el que se pide "encarecidamente" que se "respete" esta situación tan complicada y no se "especule más" sobre el caso, explicando que el protagonista de 'Isabel' no puede hacer declaraciones "por el bien de la investigación". Respecto a la impactante confesión de Daniel sobre el crimen, su entorno cree que las "manifestaciones" que pueda estar haciendo el joven son "bajo una situación de presión emocional difícil de controlar". Mientras tanto, continúa sin haber confirmación oficial de que Rodolfo se encuentre ya en Tailandia después de que el sábado -minutos después de salir a la luz pública la detención de su hijo- diferentes medios de comunicación adelantasen que el actor había puesto rumbo al país asiático para estar al lado de Daniel en este momento. Todo apunta a que el hijo de Sancho Gracia habría llegado ya en compañía del prestigioso abogado experto en derecho penal internacional al que ha contratado para evitar que el joven sea condenado a pena de muerte, aunque no podrá ver a Daniel hasta dentro de diez días, cuando finalice el periodo de aislamiento de 10 días por protocolo Covid tras su traslado este lunes a la cárcel de Koh Samui, donde permanecerá en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, que podría celebrarse dentro de varias semanas o de varios meses, puesto que las informaciones al respecto todavía son muy difusas.