El Ejército israelí derriba la casa de la familia de un supuesto terrorista palestino en Cisjordania

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han demolido este martes la vivienda de la familia de un supuesto terrorista palestino --ya fallecido-- que se encontraba en el campo de refugiados de Askar, al este de la ciudad cisjordana de Nablús. Abdel Fatá Jarousha, un palestino de 49 años, habría presuntamente disparado y matado el 26 de febrero a los hermanos israelíes Yigal Yaakov Yaniv, de 19 años, y el sargento Hillel Menachem Yaniv, de 21, y acabó muriendo durante una operación del Ejército de Israel contra Yenín el pasado 7 de marzo, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Decenas de palestinos han recibido a las tropas israelíes para intentar detener la demolición de la vivienda, en la que vivía la familia, de cinco miembros, que ha tenido que ser evacuada. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han documentado la operación, han informado de que "durante la operación se han desarrollado una serie de disturbios violentos que han incluido el lanzamiento de piedras, la quema de llantas, el lanzamiento de explosivos y disparos a los agentes, que han respondido con medidas para dispersar las protestas". Estos enfrentamientos se han saldado con 58 heridos por inhalación de gas, otros dos por heridas de metralla y otro más por una caída, ha declarado el director de ambulancias y emergencias de Media Luna Roja en Nablús, Ahmed Jibril, a la agencia palestina WAFA. Mientras, las FDI han indicado que no ha habido "bajas" en sus fuerzas. Las autoridades israelíes realizan este tipo de demoliciones de forma habitual contra aquellos palestinos acusados de realizar ataques terroristas. El aumento de las tensiones durante los últimos meses se ha saldado con la muerte de más de 190 palestinos y 25 israelíes, mientras se teme que pueda haber un estallido generalizado de violencia.