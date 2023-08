El 17,2% de los niños españoles espera ganar un sueldo de entre 1.000 y 2.000 euros al mes, según Adecco

El 17,2% de los niños y niñas españoles espera ganar un sueldo de entre 1.000 y 2.000 euros al mes cuando trabajen, mientras que la mayoría (50,3%) elige una cantidad millonaria como primera opción, el 13,9% quiere un salario de un millón de euros mensuales y un 8,3% de menos de 500 euros. Así lo refleja la 'VII Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor', del Grupo Adecco, realizada a partir de datos de una encuesta cerca de 1.100 niños en toda España de entre 4 y 16 años, para conocer su opinión sobre la situación del mercado de trabajo y la actualidad. La mayoría de niños españoles quieren ser futbolistas de mayores (35,8%), seguido de policía (9,1%), mientras que las niñas se decantan por ser profesoras (24,2%) y veterinarias (86,%). El estudio también revela que el 5,9% de los niños españoles quiere ser profesor, el 4,3% científico y el 3,2% informáticos, mientras que las niñas siguen deseando ser profesoras (profesión elegida por 1 de cada 4), veterinarias (8,6%), policías (5,4%), médicas (4,3%) y cocineras (4,3%). Para ellos, el mejor jefe posible es un amigo cercano (12,3%) y el 8,6% preferiría ponerse a las órdenes de su propio padre, seguido de la opción de tener como jefa a su madre (7%) o trabajar para los jugadores de fútbol Cristiano Ronaldo o Leo Messi (6,4%). Ellas también prefieren como primera opción a una amiga o amigo para ponerse a sus órdenes, (19,9%). En segundo lugar, quieren trabajar para su madre (13,4%), para su actual profesor o profesora (7,5%) y en cuarto lugar eligen ser sus propias jefas (6,5%). A partir de aquí, el mundo de la música toma el protagonismo pues aparecen dos artistas de renombre como posibles jefas: la cantante colombiana Karol G (4,3%) y la barcelonesa Aitana (con un 3,8% de votos). Aunque uno de cada cuatro de los encuestados no sabe qué contestar porque no suele ver las noticias, para el 17,4% de los participantes en la encuesta la invasión rusa de Ucrania es la noticia más importante del año. A mucha distancia (4%), la sequía que esta primavera se hizo latente en muchas zonas de España, los terremotos de Turquía y Siria (2,9%) y el fin de las mascarillas (2,7%). Los niños y niñas españoles consideran además que el rasgo general que mejor define a un buen trabajador es la actitud que tengan ante el trabajo (27,3%), seguido de su personalidad (22,1%) y de sus habilidades (12,1%). También consideran importante la puntualidad (6,6%) y la formación (5,7%). Al ser preguntados por el producto que venderían si tuviesen que montar su propia empresa, los chicos eligen montar un negocio de venta de coches (7,5%), seguido de ventas de cosas de fútbol y también comida (empate a 6,4%). Sin embargo, las chicas montarían primero una tienda para vender ropa (17,2%), material escolar (5,4%), comida (4,3%) y chuches (4,3%). VIAJAR, EL MEJOR PLAN PARA LA JUBILACIÓN Ambos sexos eligen viajar como el mejor plan para sus años de jubilación, así votado por el 16% de ellos y el 17,2% de ellas. Pero a partir de aquí, cambia el orden de sus prioridades. Ellos quieren ver la tele (9,1%) y no hacer nada (5,3%) y ellas quieren cuidar de los nietos/as (10,2%) y pasar tiempo en familia (5,4%). Los niños (38,5%) manifiestan que se jubilarán en algún año entre los 50 y los 65 años. El 27,4% de ellas y el 29,4% de ellos piensan que se jubilarán con más de 66 años mientras que el 7% de las chicas y el 10,2% de los chicos creen que podrán hacerlo en la década de sus 40 a 49 años. Otros consideran que se jubilarán "cuando ya tenga mucho dinero", "cuando sea mayor", "cuando no pueda más" o como dice una niña "no me voy a jubilar, así tendré más dinero y seré rica". Tres años después del auge del teletrabajo, un 41,3% lo define como la opción de trabajar desde casa, aunque un 31,9% dice no saber qué es y el 14,7% cree que es trabajar gracias a la tecnología.