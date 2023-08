Egipto recupera el remolcador que colisionó con un petrolero en el canal de Suez

El Cairo, 8 ago (EFE).- Las autoridades egipcias anunciaron hoy que han recuperado el remolcador que colisionó hace tres días con un petrolero en el canal de Suez, un accidente que provocó la suspensión temporal del tráfico naval de esta importante vía marítima.

La Autoridad del Canal de Suez dijo en un comunicado que "el proceso de rescate del remolcador Fahd tuvo éxito" y que, tras la operación, "el canal de navegación está limpio".

Asimismo, indicó que el proceso se llevó a cabo en "un tiempo récord y sin provocar afectaciones en la navegación del canal", pese a que los equipos de rescate tuvieron que hacer frente a las "fuertes corrientes" y la falta de visibilidad bajo el agua.

De acuerdo con la nota, los buzos tuvieron que sumergirse a una profundidad de 27 metros para poder amarrar al Fahd a una grúa.

Tras sacar el remolcador de las aguas del canal, los equipos de la Autoridad escanearon la zona del choque y se aseguraron de que el hundimiento no provocó ningún vertido de petróleo o desastre medioambiental.

También afirmó que la navegación en la vía marítima es "normal" en ambas direcciones, e indicó que en los últimos dos días han transitado por el canal unos 146 buques con cargas de 8,4 millones de toneladas.

El choque del sábado se produjo durante el tránsito del buque petrolero, procedente de Singapur y rumbo a Estados Unidos, con el remolcador Fahd, lo que le provocó agujeros en el casco, una vía de agua y luego su hundimiento.

El accidente provocó la muerte de un tripulante, cuyo cuerpo fue recuperado el lunes a 24 metros de profundidad.

El incidente, el sexto de este tipo en lo que va de año, sucedió dos meses después de que el petrolero "Seavigour" paralizara el tránsito en el canal tras sufrir un fallo mecánico por el que tuvo que ser reflotado.

Si bien no todos los sucesos de estas características llegaron a interrumpir el tránsito en el canal, esos incidentes recordaron la crisis vivida entre el 23 y el 29 de marzo de 2021, cuando el portacontenedores "Ever Given" bloqueó el paso marítimo con sus 400 metros de eslora y 18.000 contenedores a bordo.

Eso provocó un enorme atasco por esta vía por la que pasa en torno al 10 % de las mercancías del mundo y que reporta a Egipto unos 8.000 millones de dólares anuales. EFE

