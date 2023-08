EE.UU. pronostica producción récord de petróleo este año

(Bloomberg) -- La producción de petróleo de Estados Unidos este año aumentará más de lo esperado anteriormente, lo que proporcionará suministros adicionales de crudo a un mercado que se ha visto restringido debido a los recortes de producción de Arabia Saudita, según un nuevo pronóstico del Gobierno.

Una productividad de los pozos superior a la esperada y el aumento de los precios del crudo ayudarán a impulsar la producción de EE.UU. a un récord de 12,8 millones de barriles por día en 2023, frente a un pronóstico anterior de 12,6 millones, de acuerdo a un informe mensual de EE.UU. publicado el martes. La producción promedio de EE.UU. en 2022 fue de alrededor de 11,9 millones de barriles por día.

La producción adicional de EE.UU. ayudaría a abastecer a un mercado que se ha visto ajustado después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados recortaran la producción para apuntalar los precios. El líder del grupo, Arabia Saudita, recientemente extendió por otro mes su recorte de producción de 1 millón de barriles por día, lo que lleva su producción al nivel más bajo en años.

Se pronostica que la producción tanto en EE.UU. como a nivel mundial aumentará aún más el próximo año. La producción mundial crecerá a 103 millones de barriles por día en 2024, 1,7 millones de barriles por día más que este año, dijo la EIA. Se espera que más del 70% de ese crecimiento provenga de países que no pertenecen a la OPEP, encabezados por EE.UU., Brasil, Canadá, Guyana y Noruega. La producción estadounidense se incrementará a 13,1 millones de barriles al día el próximo año, dijo la agencia.

Mientras tanto, el consumo estadounidense de productos refinados este año será más bajo de lo esperado anteriormente, proyectó la EIA. El país utilizará un 4% menos de combustible para aviones en el tercer trimestre que en su pronóstico anterior a medida que el auge de los viajes aéreos en EE.UU. empieza a perder fuerza. Los pronósticos de la agencia para el consumo de gasolina y diésel también se ajustaron a la baja, tanto para el tercer trimestre como para el año completo.

Aun así, el pronóstico de la EIA para la demanda total de crudo en EE.UU. este año se incrementó debido al creciente uso de líquidos de gas natural.

