Cuatro novelas emocionantes para el regreso del verano

Comienza el curso deleitándote con las lecturas de un thriller de ladrón de guante blanco; espiritismo y venganza en el Londres victoriano y en el París de la Belle Époque; una historia de amor, coraje y pasión a dos tiempos; y una novela con protagonista femenina y fresca para todos los que alguna vez nos hemos sentido perdidos. La cárcel de aire, de Aurora Guerra - Lanzamiento: 13 de septiembre de 2023 El thriller de ladrón de guante blanco que no puedes perderte este otoño, escrito por una de las creadoras audiovisuales televisivas más relevantes en España. Un endiablado juego de cajas chinas, donde nada es lo que parece. Vestido con la evocadora imagen que proporcionan museos, obras de arte de valor incalculable, casas de subastas exclusivas o elegantes mansiones, la trama nos adentra en el misterioso y sofisticado mundo de los ladrones de guante blanco. Aquellos que aman el arte por encima del dinero; que no soportarían la idea de dañar un cuadro o romper una escultura, al igual que no soportan la idea de ejercer violencia en sus robos. Pero La cárcel de aire no es solo una apasionante historia que nos convierte en imaginativos ladrones en los lugares más protegidos del mundo. Es un rompecabezas donde el lector irá colocando las piezas que conformarán el mapa de un plan elaborado con paciencia e inteligencia para ser ejecutado a la perfección. Ese plan se llama VENGANZA. La sociedad espiritista de Londres, de Sarah Penner - Lanzamiento: 20 de septiembre de 2023 Una fascinante historia sobre dos mujeres audaces que persiguen la verdad y la justicia para el peligroso arte de invocar a los muertos. 1873. En un château abandonado de las afueras de París está a punto de comenzar una lóbrega sesión de espiritismo a cargo de la célebre médium Vaudeline D'Allaire. Mundialmente famosa por su pericia para invocar a espíritus de víctimas de asesinatos con el fin de identificar a los asesinos, está altamente solicitada tanto por viudas como por investigadores. Lenna Wickes ha viajado a París en busca de respuestas a la muerte de su hermana, pero para encontrarlas tendrá que abrazar lo desconocido y superar sus prejuicios racionales contra las Ciencias Ocultas. Cuando Vaudeline recibe una carta que la invita a ir a Inglaterra para resolver un asesinato que está en boca de todo Londres, Lenna la acompaña en calidad de aprendiz. Cuando forman equipo con los poderosos hombres de la exclusiva Sociedad Espiritista de Londres para resolver el misterio, empiezan a sospechar que, además de intentar resolver un crimen, quizá estén involucradas en uno... Escrita con una tensión que atrapa y una prosa seductora, La Sociedad Espiritista de Londres es una historia fascinante que borra las fronteras entre la verdad y la ilusión y revela los grandes riesgos que las mujeres están dispuestas a correr para vengar a sus seres queridos. El espía de la reina, de Clare Marchant - Lanzamiento: 6 de septiembre de 2023 Deliciosa y apasionante, El espía de la reina fusiona sin esfuerzo el pasado con el presente en una historia inolvidable de amor, coraje y traición, perfecta para los lectores de Lucinda Riley y Anne Tyler. 1584: Isabel I gobierna Inglaterra, pero un complot peligroso se está gestando en la Corte, y la reina María de Escocia no se detendrá ante nada para arrebatarle el trono a su prima. Solo hay una cosa que se interpone en su camino: Tom, el boticario de confianza de la reina, que es el perfecto espía silencioso... 2021: Mathilde viaja por el mundo en su autocaravana, nunca ha pertenecido a ningún lugar. Cuando recibe la noticia de una herencia, se sorprende al descubrir que tiene una familia en Inglaterra. Al igual que Mathilde, la mansión medieval que hereda esconde secretos, y rápidamente hace un descubrimiento inquietante. ¿Podrá desentrañar la verdad sobre lo que sucedió allí hace tantos años? ¿Y finalmente encontrará un lugar al que llamar hogar? Encantadora y apasionante, El espía de la reina fusiona sin esfuerzo el pasado con el presente en una historia inolvidable de amor, coraje y traición, perfecta para los lectores de Lucinda Riley y Anne Tyler. La loca de los gatos, de Dawn O*Porter - Lanzamiento: 20 de septiembre de 2023 Fresca, divertida e ideal para cualquiera que se haya sentido alguna vez perdido. La loca de los gatos te ayudará a encontrar tu lugar, porque una mujer siempre cae de pie. Mía se siente segura interpretando el papel que se espera de ella. Casada con Tristán, es una buena esposa y una madrastra cariñosa, y cada mañana se pone el traje de ir a trabajar como si fuera una nueva piel. Pero bajo la superficie hay otra mujer que pugna por salir. Cuando un suceso perturbador hace añicos la vida convencional que ha construido con tanto esfuerzo, Mía se enfrenta a un dilema. ¿Quiere vivir para satisfacer las expectativas de una sociedad que juzga implacablemente a las personas o quiere vivir a su aire? Y, si lo que quiere es ser una mujer independiente con un gato, que se prepare el mundo*.