Zelenski asegura que no entiende a Lula y le reprocha no estar trayendo la paz con sus declaraciones

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no comprende la postura de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le ha reprochado no estar trayendo la paz con sus últimas declaraciones, después que la semana pasada afirmara que Moscú y Kiev no tienen interés en sentarse a negociar. "El presidente Lula tiene experiencia, pero no le entiendo muy bien (...) Las declaraciones de Lula no traen paz alguna", ha dicho Zelenski desde Kiev durante una entrevista colectiva con varios medios latinoamericanos. En ese sentido, ha expuesto que a pesar de que cree que Lula "tiene su propia opinión" acerca de este conflicto, al mismo tiempo parece ser el único líder internacional que asume las hipótesis del presidente ruso, Vladimir Putin. "Solo Putin y Lula hablan sobre la seguridad de Rusia, sobre las garantías de seguridad que se tienen que dar a Rusia", ha dicho Zelenski, quien se ha preguntado por qué Brasil, "un país pacífico", tiene que estar de acuerdo con la narrativa del presidente ruso, que no difiere, ha dicho, de cualquier "colonizador". "Miente, manipula, desinforma constantemente. Está matando a nuestros niños y violando a nuestras mujeres. Sinceramente, si el presidente Lula me quiere decir algo, que se siente y que me lo diga y creo que acabamos con todo esto", ha dicho. "Honestamente, creía que él tenía una comprensión más amplia del mundo", ha reprochado Zelenski, quien, por otro lado, ha manifestado que confía en poder reunir al mayor número de naciones latinoamericanas en la próxima cumbre global en la que tiene previsto presentar su plan de paz. La postura de Lula durante la guerra de Ucrania ha sido muy cuestionada por una parte de la comunidad internacional, que acusa al presidente brasileño de equidistancia y de querer igualar en responsabilidades a ambos bandos. Brasil es uno de los países, junto a China y un coalición de Estados africanos, que ha presentado una alternativa de paz a Kiev, rechazadas todas ellas al considerar que no cumplen con las condiciones previstas para sentarse a negociar, entre ellas la devolución de las fronteras de antes de 2014.