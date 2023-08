Williams de la Fed prevé tasas restrictivas por algún tiempo: NYT

(Bloomberg) -- John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ve la necesidad de mantener restrictiva la política monetaria de Estados Unidos por algún tiempo y dijo que los recortes en las tasas de interés pueden estar justificados el próximo año si la inflación se desacelera.

“La política monetaria está en un buen lugar: la tenemos donde debe estar”, dijo Williams en una entrevista realizada el 2 de agosto con el New York Times que fue publicada el lunes. “La pregunta sobre si debemos ajustarla en términos de esa tasa máxima — pero también sobre cuánto tiempo debemos mantener una postura restrictiva— dependerá de los datos”.

“Espero que tengamos que mantener una postura restrictiva durante algún tiempo”, habría dicho al Times.

El alza de tasas de la Fed de julio llevó la tasa de referencia de los fondos federales a un rango objetivo de 5,25% a 5,5%, el nivel más alto en 22 años. La mediana de las proyecciones trimestrales más recientes de los banqueros de la Fed, publicada en junio, mostraba dos aumentos de tasas más este año, el primero de los cuales se realizó el mes pasado.

La necesidad de más aumentos de tasas es “una pregunta abierta”, dijo Williams al Times. Y si la tasa de inflación sigue cayendo, es posible que el banco central deba bajar las tasas de interés en 2024 o 2025 para garantizar que las tasas de interés reales no aumenten más.

A medida que los indicadores clave de inflación de EE.UU. se enfrían y la Fed mantiene las tasas en los niveles actuales, las tasas reales aumentan, lo que “no será consistente con nuestras metas”, dijo Williams.

En su perspectiva, la inflación volverá a la meta del banco central, del 2%, dentro de los próximos dos años y que la economía alcanzará un mejor equilibrio.

“Eventualmente, la política monetaria necesitará en los próximos años volver a un entorno más normal”, dijo Williams, según el Times.

