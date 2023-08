Vox "tiende la mano" al PP para entenderse en Ceuta si prescinde de Vivas

El presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha "tendido la mano" este lunes al PP para que el Ejecutivo local en minoría "no dependa de los cachorros de Sánchez y de una suerte de islamistas radicales blanqueados bajo la etiqueta de localismo progresista" siempre y cuando el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, no forme parte de la ecuación. "No podemos negarnos a tender nuestra mano, que para Ceuta y para los ceutíes siempre lo estará, pero nunca para un tipo que, como Vivas, tan acostumbrado está a pisotear la dignidad y el respeto de quienes desde la buena fe y el patriotismo ingenuamente se la tienden", ha advertido en un comunicado después de que Ferraz vetase el pasado jueves las conversaciones en curso para cerrar un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE, como habían exigido los socialistas 'caballas'. Según Redondo, en el equipo de gobierno de Ceuta hay "personas decentes y bienintencionadas" cuyos referentes "quizá sean otros líderes del PP como Azcón, Mañueco o Mazón". "Hoy por hoy, Vivas es su verdadera rémora", ha censurado. La formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional, descartada radicalmente por Vivas como tercera alternativa aritmética de gobernabilidad al PSOE y las formaciones localistas con representación institucional (MDyC y CeutaYa!), ha cargado contra el también presidente del PP de Ceuta por ser el máximo responsable de la "inestabilidad política" que aprecian en Ceuta. "En su visión de Ceuta solo cabe un modelo político, el suyo, antiguo y trasnochado, que quiere imponer como si de un evangelio se tratase al resto", ha lamentado Redondo, que opina que esa actitud que achaca a Vivas "imposibilita que se pueda llegar a acuerdos en los que se plasmen algunas de las ideas políticas que tiene esa parte de Ceuta que no le vota". Vox ha dejado claro que "en absoluto vamos a dejar de denunciar que en Ceuta hay musulmanes pro marroquíes y quintacolumnistas, pero tampoco de señalar a todos esos 'españolitos' que, sin ser musulmanes, sirven directamente a los intereses anexionistas marroquíes y marroquinizadores", para matizar algunas de sus posiciones que Vivas interpreta como un riesgo para la convivencia en la ciudad. El PP obtuvo nueve de los 25 diputados de la Asamblea regional en las elecciones municipales del 28 de mayo y a mediados de junio Vivas fue investido como cabeza de lista de la formación más votada con la abstención del PSOE y Vox. Los socialistas cosecharon 6 escaños, uno menos que la legislatura anterior, y los de Redondo cinco, también uno por debajo. Los localistas del MDyC y Ceuta Ya! pasaron de dos a tres y de uno a dos parlamentarios, respectivamente.