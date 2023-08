Una base de datos abierta recopila 2.400 yacimientos prehistóricos

Por primera vez, se puede acceder a numerosos sitios relacionados con la historia temprana de la humanidad desde hace 3 millones hasta 20.000 años en una base de datos a gran escala. Científicos del centro de investigación ROCEEH (The Role of Culture in Early Expansions of Humans) han recopilado información sobre 2.400 yacimientos prehistóricos y 24.000 conjuntos de más de 100 culturas antiguas. La recopilación de datos digitales está disponible de forma gratuita y se publicó en la revista PLoS ONE. El centro de investigación está ubicado en la Universidad de Tübingen y la Sociedad Senckenberg para la Investigación de la Naturaleza. ROAD (ROCEEH Out of Africa Database) representa una de las mayores colecciones digitales de información sobre arqueología, antropología, paleontología y botánica basada en 150 años de historia de la investigación, dice el Dr. Andrew Kandel, de la Universidad de Tubinga. Al unir información sobre restos culturales, fósiles humanos, huesos de animales y plantas en un marco geográfico y cronológico unificado, el equipo creó una herramienta que ayuda a analizar los aspectos complejos de la evolución humana. Desde 2008, un equipo internacional de seis científicos y docenas de asistentes de investigación compilaron minuciosamente los datos. Se analizaron más de 5.000 publicaciones en varios idiomas, incluidos chino, ruso, inglés, alemán, francés, italiano, español y portugués. Una interfaz de mapa fácil de usar muestra la distribución de sitios en todo el mundo. También permite a los usuarios presentar gráficamente los resultados de consultas simples, para que un usuario pueda hacer su propio mapa seleccionando una cultura, un período o una región específicos de interés. Además, un usuario también puede descargar una "Hoja de datos de resumen de ROAD" en PDF que contiene un resumen del sitio. "Los científicos pueden usar ROAD para formular consultas avanzadas", dice Kandel en un comunicado. "Por ejemplo, una consulta puede ayudar a establecer la presencia de diferentes categorías de herramientas de piedra en África, o la distribución de animales específicos, como caballos, rinocerontes o renos durante los períodos en que los glaciares avanzaron o retrocedieron. Tales consultas brindan a los investigadores grandes cantidades de datos que pueden estudiar más a fondo utilizando varios métodos de visualización y análisis". ROCEEH diseñó ROAD para comprender mejor la profunda historia de nuestro pasado humano. "Examinamos la relación multifacética entre la cultura y el medio ambiente y observamos su impacto en la expansión humana". En el espíritu de la ciencia abierta, el equipo pone estos datos a disposición del público en general, estudiantes e investigadores de todo el mundo. La recopilación de estos datos ya ha demostrado que gran parte del conocimiento científico sobre nuestro pasado proviene de unas pocas regiones muy bien estudiadas, como el sur y el este de África y Europa, así como el centro y el este de Asia. Sin embargo, Oceanía no formó parte del estudio. Los espacios en blanco insinúan la expectativa de futuros descubrimientos emocionantes sobre el pasado de nuestra especie en los campos de la arqueología y la antropología.