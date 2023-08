Se descubre cómo los trilobites sobrevivieron al cambio ambiental

Científicos han descubierto cómo una especie inusual de trilobites, un antiguo pariente marino de las arañas y las langostas, pudo defenderse de los depredadores en una Tierra que perdió oxígeno. Los mares estuvieron llenos de trilobites durante casi 300 millones de años a partir del Período Cámbrico, hace unos 520 millones de años. Durante su tiempo en la Tierra, que duró mucho más que los dinosaurios, sobrevivieron a dos grandes episodios de extinciones masivas y dominaron los ecosistemas del fondo del océano. Sus cuerpos acorazados se dividen en tres secciones: una cabeza, un tórax o sección media y una cola rígida. Hay más de 20.000 especies conocidas de trilobites y, cuando maduran, la mayoría de ellas tienen un número muy específico de segmentos en sus secciones medias. Sin embargo, en Aulacopleura koninckii, los científicos descubrieron algo inusual. Aunque cada etapa temprana de crecimiento mostró poca variación en tamaño y forma, Aulacopleura madura desarrolló entre 18 y 22 segmentos de la sección media. "Mis colaboradores y yo pensamos que esta especie era extraña. No podíamos entender por qué los cuerpos de Aulacopleura variaban y otros que vivían al mismo tiempo tenían un número constante", dijo Nigel Hughes, paleobiólogo de la Universidad de California Riverside y autor correspondiente de un nuevo estudio sobre este trilobites. "Ver trilobites con un número variable de segmentos en el tórax es como ver humanos nacer con diferentes números de vértebras en la espalda", dijo Hughes en un comunicado. Los investigadores tenían preguntas sobre esta anomalía, cómo afectaba la capacidad de los animales para protegerse y por qué podría haberse desarrollado de esta manera. Estas preguntas se responden en un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Al igual que las cochinillas modernas, los trilobites se acurrucaban en forma de bola para protegerse de grandes criaturas parecidas a calamares, peces y otros depredadores. Cuando estaban enrolladas, podían meter la cola cuidadosamente debajo de la cabeza, por lo que los tejidos blandos estaban protegidos por sus esqueletos exteriores duros. En el caso de Aulacopleura, el modelado 3D mostró que la protección durante el enrollamiento estaba restringida a formas inmaduras más pequeñas con menos de 18 segmentos en el medio. "A medida que aumentaba el número de segmentos, las proporciones del cuerpo no les permitían meter sus traseros cuidadosamente debajo de sus cabezas y aún así estar completamente protegidos", dijo Hughes. "Entonces, ¿por qué esta especie siguió agregando segmentos de todos modos y cómo podría sobrevivir a los desagradables depredadores?" Con base en sus reconstrucciones virtuales, parece muy probable que cuando Aulacopleura con una gran cantidad de segmentos medios se sintieran amenazados, se enrollarían como sus parientes y simplemente dejarían que sus colas se extendieran más allá de sus cabezas, minimizando la brecha expuesta. "Otras posibles maniobras de defensa habrían dejado huecos en los lados que exponían órganos críticos, muy poco probable", dijo Hughes. En cuanto a la pregunta de por qué este trilobites varió en el número de segmentos de la sección media, los investigadores recurrieron a su trabajo anterior. "¿Qué hay debajo de estos segmentos? Piernas que sirven como branquias". Hughes dijo. "Cuantos más segmentos, más área de superficie para la respiración". El desarrollo de aparatos de respiración adicionales probablemente les dio a estos animales la capacidad de tolerar caídas en los niveles de oxígeno del fondo marino local que excluían a otras especies, como aquellas que se alimentaban de Aulacopleura más grandes. Partes del lecho marino que se volvieron anóxicas obligaron a los depredadores a retirarse a sitios donde el oxígeno seguía siendo suficiente. Pero Aulacopleura más grande, con sus branquias adicionales, podría quedarse donde estaba, libre de depredadores. Aprender cómo esta especie se adaptó a las presiones biológicas y físicas les da a los investigadores una mejor comprensión de cómo evolucionan las estrategias de supervivencia. La forma en que se desarrollaron los trilobites contiene pistas sobre cómo evolucionó por primera vez el ancestro común de los principales grupos de artrópodos modernos, incluidos insectos y arácnidos. "Una de las razones para estudiar estos animales es estudiar cómo ha evolucionado el desarrollo", dijo Hughes. "No es tanto que los mansos heredarán la Tierra, sino los flexibles".