Reino Unido cifra en más de 15.000 los migrantes que han cruzado el canal de la Mancha en lo que va de año

Las autoridades de Reino Unido han cifrado este lunes en más de 15.000 los migrantes que han cruzado el canal de la Mancha desde que comenzó el año a medida que el Gobierno ha anunciado un acuerdo con las plataformas de redes sociales que operan en el país para bloquear "anuncios de redes de tráfico de personas". Este acuerdo, alcanzado de forma voluntaria por redes sociales como Twitter y Facebook, llevará a estas empresas a trabajar y colaborar con la Agencia Nacional del Crimen (NCA, según sus siglas en inglés), según informaciones de la cadena de televisión BBC. El Ministerio del Interior británico ha indicado que si bien no se registraron entradas desde el pasado 26 de julio, 262 personas llegaron el viernes a territorio británico, seguidas de otras 77 el sábado. Así, el total ha ascendido a 15.072 en lo que va de año. No obstante, esta cifra se encuentra por debajo de los 17.785 migrantes registrados el año pasado a estas alturas del año, por lo que se considera que se ha producido un 15 por ciento de disminución de las llegadas a través del canal de la Mancha. El primer ministro, Rishi Sunak, ha señalado que para "frenar la llegada de estas embarcaciones hay que cambiar el modelo de negocio de los traficantes de personas en su lugar de origen". "Este es un nuevo compromisos con las empresas tecnológicas para redoblar los esfuerzos y luchar contra estos criminales, trabajar juntos para acabar con este tráfico cruel", ha dicho. Por su parte, la ministra del Interior, Suella Braverman, ha indicado que esto permitirá "mejorar la colaboración con la Agencia Nacional del Crimen y las redes sociales para garantizar que el contenido publicado no promueve los cruces ilegales y peligrosos del canal de la Mancha". "La gente ha perdido la fe en el Gobierno en lo que se refiere al sistema de asilo, y este último anuncio hace que esto cambie un poco", ha recalcado.