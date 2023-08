Radiación UV pudo ayudar al reciclaje de fósforo en la Tierra arcaica

Investigadores apoyados por la NASA han demostrado que la luz ultravioleta (UV) podría haber jugado un papel importante en el reciclaje de fósforo biológico en la Tierra primitiva. Anteriormente, muchos científicos plantearon la hipótesis de que la vida habría experimentado una "hambruna de fósforo" antes del Gran Evento de Oxidación que alteró la atmósfera de la Tierra hace unos 2.350 millones de años. Las teorías sugirieron que la falta de acceso al fósforo durante este tiempo habría limitado la productividad primaria en los océanos de la Tierra, informa la NASA. El fósforo (P) es un elemento esencial para la vida tal como la conocemos y, en la Tierra actual, el P puede ser de difícil acceso para la vida en muchos entornos. Para la vida marina en los océanos de la Tierra, el reciclaje biológico de P de organismos muertos es una fuente importante de este elemento vital. Sin embargo, muchos de los organismos involucrados en el reciclaje de P requieren oxígeno para llevar a cabo este proceso, al que es mucho más fácil acceder cuando hay altas concentraciones en la atmósfera. El nuevo estudio muestra que la luz ultravioleta puede ayudar a descomponer el fósforo orgánico (P que está ligado a los tipos de moléculas producidas por la vida, por ejemplo, moléculas que contienen carbono). El estudio se llevó a cabo en condiciones similares a las de los océanos de la Tierra Arcaica, y los resultados sugieren que el reciclaje de fósforo orgánico mediado por los rayos UV podría haber proporcionado P más que suficiente para sustentar una biosfera floreciente en los primeros océanos de la Tierra. El estudio, "Reciclaje de fósforo arcaico facilitado por la radiación ultravioleta", se publicó en PNAS (Proceedings of the National Academy of Science).