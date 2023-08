(Previa) Un Barça incompleto se mide a los Spurs en el Gamper

El FC Barcelona se presenta este martes ante su afición en la que será su casa para esta temporada, el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, ante un Tottenham Hotspur de la Premier League que será rival duro para un Barça incompleto que todavía no sabe qué plantilla tendrá para el arranque oficial de temporada en la nueva LaLiga EA Sports. ¿Jugará Dembélé? ¿Será el Barça de este Gamper similar al de los partidos clave del curso? ¿La afluencia al feudo olímpico de la montaña mágica será la habitual para el resto de la temporada? Son algunas de las preguntas que el aficionado 'culer' puede hacerse pensando en este Gamper que, como de costumbre, será una fiesta pero, esta vez, algo distinta. La ilusión creciente tras ganar la última Liga y ver que al Barça llegaban gratis Iñigo Martínez e Ilkay Gündogan, más el fichaje del canterano Oriol Romeu, se ha ido desvaneciendo por motivos más que conocidos en Can Barça; la falta de liquidez. El Gamper lo podrán jugar todos los disponibles pero, para el arranque liguero, hay apenas un 'once' a disposición de Xavi Hernández. El técnico de Terrassa trabaja en esta pretemporada con la convicción de que los fichajes, los renovados y los que todavía estén por llegar podrán ser inscritos, pero ello depende de que se active una nueva 'palanca' o de que jugadores con alto valor de mercado salgan. Y, en esa rampa de salida, sigue un Ousmane Dembélé cuya marcha al PSG se demora y, al final, no dejaría tanto dinero como era de esperar. Pero Romeu, Gündogan y Martínez --todavía no ha debutado en pretemporada, por molestias-- serán presentados ante la afición en un Montjuïc reformado y remodelado por el club para que sea la casa más cómoda posible para equipo, socio/a y afición. Y será ante un Tottenham rodado pero que vive en ascuas ante el interés del Bayern de Múnich en su gran estrella; el ariete Harry Kane. En lo que va de pretemporada, el Barça pasó por un virus estomacal en su inicio de gira por Estados Unidos, saldada con derrota ante el Arsenal y victorias ante el Real Madrid y el AC Milan. Buen bagaje para un Barça que fue de menos a más en juego y que en este Joan Gamper, de buen cartel como debería ser siempre, quiere acabar de rodarse antes del inicio de la temporada oficial. Será una nueva oportunidad para que los jugadores que podrían contar o no para Xavi le den argumentos. También para que los que saben que deberían salir puedan ganarse 'novias'. Aparador para todos y prueba final para algunos. Enfrente, un Tottenham entrenado por el australiano de origen griego Ange Postecoglou que, más allá del lío por Harry Kane y sus molestias y quejas públicas por la actitud del Bayern, quiere demostrar que este año puede ser competitivo en la siempre difícil Premier League. Ante el Barça podrían jugar el extremo israelí Manor Solomon, el mediocentro inglés James Maddison, el lateral español Pedro Porro o el extremo sueco Dejan Kulusevski, algunos de los fichajes de los Spurs para esta temporada. Pero, algo antes de las 20.00 horas (cuando empezará el partido), la gran cuestión será saber qué ocurre con Ousmane Dembélé.