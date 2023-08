Países Miembros de la Comunidad Andina eligen a Gonzalo Gutiérrez como secretario general de la CAN

Los Países Miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú eligieron hoy por unanimidad, al embajador peruano Gonzalo Gutiérrez Reinel, como secretario general de la CAN, para el periodo 2023- 2028. La elección del diplomático se realizó en la LV Reunión del Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con los titulares de la Comisión de la CAN desarrollada este viernes 04 en la sede del organismo en la ciudad de Lima. En el CAMRE Ampliado convocado por Perú como Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, participó la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi y el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews. Por Bolivia, asistió el viceministro de Comercio Exterior e lntegración, Benjamín Blanco, por Colombia, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Elizabeth Taylor y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y por Ecuador, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Larrea y el viceministro de Comercio Exterior, Edwin Vásquez. Nuevo secretario general de la CAN El embajador Gonzalo Gutiérrez fue ministro de Relaciones Exteriores (2014- 2015) y viceministro de Relaciones Exteriores (2006- 2009), además se ha desempeñado como embajador peruano ante Bélgica, Luxemburgo y jefe de la misión del Perú ante la Unión Europea, previamente fue embajador en la República Popular China y embajador concurrente en Mongolia, Corea del Norte y Paquistán. Asimismo, ha sido representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha presidido grupos de altos funcionarios del Foro de Cooperación para el Asia Pacífico (APEC). Gonzalo Gutiérrez fue negociador del Perú para la elaboración del Protocolo de Trujillo, mediante el que se transformó el Pacto Andino en la Comunidad Andina, ha ejercido la Secretaría Pro Tempore de la PPT de la CAN entre el 2004 y 2005 y participado en múltiples eventos de la Comunidad Andina, siendo incluso distinguido como la Insignia de la CAN por su compromiso con la integración regional. Es licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Política Internacional Pública por el School od Advanced Internacional Studies de la Johns Hopkins University en Washington DC, estudios de post grado en el London School Of Economics and Political Science de Gran Bretaña y estudios en el JFK School of Government de la Universidad de Harvard. El embajador Gutiérrez fue condecorado por el gobierno de Perú en el grado de Gran Cruz de la Orden "El Sol del Perú", al mérito por servicios distinguidos y con la Orden del Servicio Diplomático, adicionalmente ha sido reconocido por los gobiernos de Chile, Paraguay, Argentina, España, Tailandia y Bélgica. Ha sido profesor de diversas casas de estudio superior, miembro de la Sociedad Fundadores de la Independencia, autor de diversas publicaciones y recientemente director de la Academia Diplomática del Perú.