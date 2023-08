Habla el abogado de Rodolfo y Daniel Sancho

Continúan las reacciones del entorno de Daniel Sancho tras su detención por el presunto asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Después de que el hijo de Rodolfo Sancho haya confesado el crimen ante las autoridades tailandesas, y a la espera de pasar a disposición judicial -cuando conocerá la pena a la que se enfrenta y cuando se da por hecho que el juez ordenará su ingreso en prisión- el abogado de la familia, Luis Gerez, ha roto su silencio. Representante legal tanto del acusado de asesinato como de su padre, el letrado ha entrado por videollamada en 'El programa del verano' y ha reconocido que están "preocupados por la situación tan grave" a la que se enfrena Daniel. Aclarando que su relación con el joven es "profesional" y en ningún caso ejerce de portavoz de la familia, Luis Gerez ha admitido que está "estupefacto" ante el crimen cometido presuntamente por su cliente: "Es una persona sumamente cordial, educada, deportista... Alguien encantador y no puedo comprender qué ha podido pasar". Después de las declaraciones del nieto de Sancho Gracia confesando que mató a Edwin porque habría amenazado tanto a él como a su familia, su abogado se ha mostrado sorprendido porque, como afirma, "jamás pude sospechar que estuviese bajo ningún tipo de presión" y, pese a llevar sus asuntos económicos, tampoco tenía conocimiento de que Daniel tuviese negocios con el colombiano como se está especulando. "Es una persona encantadora, con muchas ganas de trabajar, de seguir adelante, que tenía la vida perfectamente encaminada. Mi impresión es que es una persona muy trabajadora, emprendedora, deportista... Una persona sana, absolutamente normal, y no tengo ninguna explicación para entender qué le ha podido pasar a Daniel por la cabeza", ha insistido, confesando que no entiende "como ha podido cometer semejante barbaridad si es que lo ha hecho".