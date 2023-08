Gabriel Paulista se disculpa por su altercado con un aficionado durante el Trofeo Naranja

El defensa hispano-brasileño del Valencia, Gabriel Paulista, se disculpó este lunes por el "momento de calentura" que sufrió el pasado sábado durante la disputa del Trofeo Naranja contra el Aston Villa y que le llevó a encararse durante el partido con un aficionado de la grada de Mestalla que le dijo "una falta de respeto". "Fue un momento de calentura dentro de un partido que, a pesar de ser amistoso, no queríamos perder. Escuché algo de un aficionado que no me gustó, era una falta de respeto hacia mí y reaccioné, pero no debería haberlo hecho", explicó Gabriel Paulista en los medios oficiales del club. El central recordó que era "un partido importante" y que jugaban "en casa". "Dejé de defender una jugada para hablar con un aficionado. Fue eso, algo que me faltó el respeto a mí y a otros compañeros también", reiteró. "Quería pedir perdón a todos los aficionados de este club, estoy aquí para defender al Valencia CF hasta la 'muerte'. Desde el primer día lo dije y quiero cumplirlo. Voy a defender este club y a mis compañeros, solamente esto. Quiero pedir perdón a todos", sentenció.