El opositor Atiku Abubakar presenta una denuncia contra el presidente de Nigeria en un tribunal en EEUU

El candidato del opositor Partido Democrático de los Pueblos (PDP) en las elecciones presidenciales celebradas el 25 de febrero en Nigeria, Atiku Abubakar, ha presentado una denuncia contra el actual presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ante un tribunal de Estados Unidos. El asesor de Comunicaciones Públicas de Abubakar, Phrank Shaibu, ha señalado que la demanda se ha interpuesto ante el Tribunal de Distrito Norte de Illinois para "evitar el abuso de procesos judiciales", después de que un tribunal inferior desestimara el caso en el que solicitaba los expedientes académicos del presidente. El líder opositor ha acusado al mandatario de falsificar su formación académica, ya que Tinubu afirmó que tiene una licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Chicago, informa el periódico nigeriano 'The Cable'. "Este es un hombre cuya vida, antecedentes y credenciales siguen siendo desconocidos y Atiku se asegurará de que quede descubierto. Se espera que la persona que ocupe el cargo de presidente sea honesta", ha declarado Shaibu. "Desafortunadamente, aquí tenemos un presidente cuya historia está envuelta en un secretismo. Ahora estamos en 2023 y Atiku está pidiendo abrir la historia sombría de nuestro presidente y el mismo hombre se interpone en el camino de la verdad sobre su pasado", ha agregado el asesor. Así, han considerado que esta "obstrucción al esfuerzo inocente de desentrañar el pasado del presidente significa que el hombre tiene algo que ocultar". "Es vergonzoso que los partidarios del presidente estén contentos de que su hombre esté encubriendo su propio pasado", ha insistido. Esta no es la primera vez que Abubakar busca manchar la reputación del mandatario, puesto que tras las elecciones presidenciales del 25 de febrero presentó una demanda ante los tribunales para pedir la anulación de los resultados, en los que quedó en segundo lugar. Abubakar indicó entonces que las elecciones fueron "inválidas" debido a que "no se cumplieron las cláusulas de la Ley Electoral de 2022" y denunció que Tinubu "no fue elegido debidamente por una mayoría de los votos legales depositados durante las elecciones". Así, manifestó que el candidato del Congreso de Todos los Progresistas (APC) "no estaba cualificado para presentarse a las elecciones", en línea con los argumentos presentados el martes en su demanda por el candidato del Partido Laborista, Peter Obi, quien quedó en tercer lugar y afirma igualmente que se hizo con la victoria en las urnas. El candidato del APC defendió que se impuso en unas elecciones "justas y creíbles" y destacó que "no es momento para la acritud y la recriminación", en medio de las denuncias de varios candidatos opositores sobre irregularidades. Así, defendió el derecho del resto de candidatos a acudir al aparato de justicia, al tiempo que mostró su compromiso de "trabajar para el beneficio de toda la población, hayan votado o no" por su candidatura.