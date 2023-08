El Buscador de Google corrige frases incorrectas e introduce sugerencias gramaticales

El Buscador de Google ha introducido una nueva característica que verifica si la frase con la que se ha realizado la búsqueda es correcta y la corrige en caso de estar mal escrita, ofreciendo sugerencias gramaticales. sobre si una frase que se desee consultar está correctamente escrita Este servicio de Google dispone actualmente de la función Autocompletar, que permite incluir búsquedas de forma más rápida en base a una serie de predicciones y también puede mostrar tendencias de búsqueda. Asimismo, en caso de haber escrito mal una frase en el Buscador, Google indica en la parte superior de la página web que se muestran los resultados de esa frase escrita correctamente, aunque da la opción a los usuarios de acceder a los que se corresponden con la frase incorrecta. La compañía ha introducido ahora una nueva herramienta que funciona como un corrector gramatival y muestra si una frase está bien escrita o cómo corregirla si no es así, según ha compartido recientemente 9to5Google. En principio, para utilizar esta función se debe escribir la consulta y, a continuación, introducir 'verificación gramatical' (en inglés, idioma en el que está disponible esta opción, 'grammar check'). No obstante, este portal ha señalado que no siempre es necesaria esta aclaración para acceder al corrector. En caso de que se haya introducido la frase correctamente, se mostrará completa al comienzo de la lista de resultados con un 'check' o tic verde que indique que es válida. Por el contrario, en caso de que sea incorrecta, se incorporará la versión corregida en primer lugar, con la palabra que se haya tenido que cambiar subrayada y en negrita.