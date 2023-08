Eduardo Guerrero y Pasión Vega homenajearán juntos a la mujer con "Guerrero" en los Veranos de la Villa

El bailaor Eduardo Guerrero homenajeará a la mujer en los próximos 11 y 12 de agosto en los Verano de la Villa con "Guerrero", un espectáculo que el artista gaditano dedicará a las figuras femeninas de la madre, la amante y la amiga, atravesado de sentimentalidad y sensualidad, que contará como artista invitada con la cantante madrileña Pasión Vega y que recorrerá varios géneros y estilos, de la saeta al cuplé. Pasión Vega -galardonada con los premios más importantes del panorama musical español-, las cantaoras Pilar Sierra, Anabel Rivera y Samara Montañéz y las guitarras de Javier Ibáñez y Benito Bernal, completarán con su arte un ambicioso recorrido por un amplio abanico de estilos. Así, el público podrá disfrutar desde una saeta inicial a los cuplés de despedida, atravesando un amplio desfiladero de malagueñas, fandangos, rondeñas, granaínas, verdiales, bulerías por soleá, polos, nanas, seguiriyas, serranas, tangos, zambras y alegrías. Se trata, en definitiva, de toda una antología interpretada con acento propio por Guerrero, que se convierte en una alegoría de su propia concepción del mundo y del espectáculo, bajo el signo del baile flamenco. Eduardo Guerrero, un artista galardonado que lleva el flamenco a todos los rincones del mundo Eduardo Guerrero (1983, Cádiz), uno de los bailaores más creativos e inquietos del panorama artístico, está realizando importantes giras internacionales por los grandes templos de la danza mundiales: recientemente en Brasil (Río de Janeiro, S*o Paulo y Brasilia), India (Nueva Delhi, Chandigarh y Bombay) y en Francia (París). Además, ha sido estrella invitada en el prestigioso Teatro Bolshoi de Moscú. Por otro lado, ya se encuentra preparando próximas giras para Latinoamérica e Italia. Guerrero comenzó a bailar a los seis años en la escuela de Carmen Guerrero de Cádiz con maestros de la talla de Mario Maya, Antonio Canales, Manolo Marín y Chiqui de Jerez, entre otros. Más tarde, estudió Danza Española en el Conservatorio de Danza de Cádiz y, posteriormente, amplió sus conocimientos de Danza Contemporánea con David Greenall y de Clásica con Montserrat Marín. A partir de 2002 empezó a trabajar con artistas y compañías de la talla de Aída Gómez, Eva Yerbabuena, Rocío Molina, el Ballet Español de Murcia -bajo la dirección de Javier Latorre-, la Compañía de Rafael Aguilar, con Amador Rojas, Antonio Canales, David Palomar, etc. Ha obtenido el "Premio del Público" en 2017 en el Festival de Jerez y el "Desplante" en el Festival de las Minas de La Unión (Murcia) en 2013. 2023 se abrió para Guerrero con un nuevo premio: la Zapatilla de Plata de Indanza (Almería), concedida el pasado mes de enero por su "defensa, difusión y alcance para realzar la danza española y el baile flamenco, tan definitorios del arte almeriense, andaluz y español". Sus producciones arrancaron en 2011 con "Suite flamenca", a la que siguieron "De Dolores", "Las Minas", "Re-torno 2014", "El Callejón de los Pecados", "Desplante", "A Solo Piece for a Flamenco Dancer", "Faro", "Sombra Efímera", "Jondo", "Origen", "Debajo de los pies" o "Guerrero", que podrá disfrutarse en los Veranos de la Villa 2023. Con ellas ha conquistado escenarios de la talla del Teatro Real. Guerrero siempre compagina sus giras al frente de su compañía con la creación de nuevos procesos de investigación artística, una manera de trabajar que comenzó con "A Solo Piece for a Flamenco Dancer" en 2016 en Ámsterdam y continuó con la obra "Sombra Efímera", estrenada en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2018. Sus creaciones dan nuevo impulso al proyecto renovador del flamenco del artista gaditano, que realiza valientes apuestas por la vanguardia del arte. Así, Guerrero ha ido transformando el género, recuperando a la vez lo más profundo y radical del baile flamenco. Apasionado de la moda, el bailaor gaditano ha trabajado con diseñadores como Francis Montesinos o Palomo Spain para construir sus espectáculos, como en "Origen". También le gusta explorar las posibilidades de los textos literarios, como en otro de sus más celebrados espectáculos, "Jondo", su particular homenaje a Federico García Lorca. Guerrero ha asumido el reto de transmitir los valores culturales del flamenco a través de rasgos artísticos y estilísticos propios. La elegancia, el carisma y el estilo son sus señas de identidad, que han ido encontrando acomodo en sus diferentes proyectos, donde destacan los palos flamencos y versiones de temas míticos que inspiran sus coreografías con una estética actual, una técnica depurada, un profundo conocimiento de la esencia del flamenco y un físico portentoso.