Diputada peruana denuncia que hay "peligro de fuga" de Boluarte durante su viaje a Brasil

Lima, 7 ago (EFE).- La diputada peruana Margot Palacios denunció este lunes que hay "peligro de fuga" durante el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil, nación a la que se ha dirigido hoy para participar en la cumbre de países amazónicos y que se trata del primer viaje al exterior que la mandataria realiza desde que asumió el cargo.

En un oficio dirigido a la Fiscalía y divulgado por varios medios locales, la congresista subraya que existe el riesgo, puesto que la mandataria "se encuentra en plena investigación a nivel del Ministerio Público por la presunta comisión de ilícitos penales de genocidio, homicidio y lesiones graves", durante la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

La gobernante acudió el pasado 6 de junio a la sede de la Fiscalía de la Nación para responder a un interrogatorio sobre las muertes en las protestas antigubernamentales que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.

En el Ministerio Público, tuvo que responder en la investigación preliminar abierta en su contra por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para reprimir a los manifestantes.

La jefa de Estado salió este lunes del país por primera vez como mandataria para acudir a la cumbre de países amazónicos que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, para lo que recibió el permiso oportuno del Parlamento.

"La presidenta Dina Boluarte viaja a la ciudad de Belém do Pará, Brasil, para participar de la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), donde se abordarán temas sobre el cuidado del medio ambiente", ha publicado la cuenta oficial de la Presidencia de Perú en la red social X, antes conocida como Twitter.

La cuenta oficial de la Jefatura del Estado ha publicado también dos fotografías de la mandataria antes de embarcar en un avión de la Fuerza Aérea de Perú (FAP).

El Congreso de Perú aprobó el pasado jueves el permiso solicitado por Boluarte para poder acudir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica.

Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Congreso autorizó a la presidenta a salir del país y gobernar de manera remota, después de que el 9 de junio se aprobara una ley para que la mandataria pueda viajar al extranjero y gobernar de manera remota.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución. EFE

