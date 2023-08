Detenidos cinco palestinos tras un enfrentamiento que se saldó con la muerte de un joven a manos de un colono

Las fuerzas de seguridad israelíes han detenido este lunes a cinco palestinos presuntamente involucrados en los enfrentamientos registrados el fin de semana en la ciudad cisjordana de Burqa y en la que un joven palestino murió a manos de un colono israelí. Un portavoz de la Policía israelí ha señalado que entre los arrestados se encuentran dos menores y que todos ellos forman parte de la misma familia, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. El mayor de ellos también resultó herido a causa de los disparos que provocaron que el joven de 19 años Kosai Matan muriera a manos de un colono israelí del asentamiento de Oz Zion. El incidente se agravó el viernes por la noche cuando Matan recibió un disparo mortal en el cuello a las afueras de Burqa, cerca de Ramala, en Cirsjordania. Fuentes de la agencia de noticias palestina WAFA señalan que los enfrentamientos estallaron después de que los colonos atacaran la localidad. Previamente, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos colonos israelíes que han sido identificados como Elisha Yered y Yehiel Indore --este último es el principal sospechoso de haber disparado a Matan--. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha alertado en declaraciones al portal de noticias Ynet de que estos picos de violencia por parte de colonos israelíes "provocan un aumento de los actos terroristas por parte de los palestinos". Asimismo, ha lamentado que esto esté provocando un mayor nivel de "crímenes nacionalistas y terrorismo". "Es terrorismo, no hay otra forma de decirlo", ha manifestado, si bien el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha respaldado a los colonos y ha afirmado que "deben recibir una medalla de honor" por disparar a Matan.