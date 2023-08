DeSantis se desmarca de las conspiraciones electorales de Trump: "Por supuesto que perdió"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los principales aspirantes en las primarias del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales, se ha desmarcado de las teorías vertidas por su otrora aliado Donald Trump en relación a los comicios de 2020, sentenciado que "por supuesto que perdió", en contra de lo que viene defendiendo el magnate neoyorquino desde hace casi tres años. DeSantis se ha pronunciado de esta manera en una entrevista a NBC News, en las que son sus declaraciones más directas hasta el momento sobre este tema. Hasta ahora, el gobernador, impulsado en su día por Trump, se había limitado a poner en cuestión las "teorías" vertidas por el expresidente y sus aliados. "Quien pone su mano sobre la Biblia el 20 de enero es el ganador", ha dicho DeSantis, que pese al giro sigue manteniendo que las de 2020 no fueron unas elecciones "perfectas". Precisamente la semana pasada Trump tuvo que responder ante los tribunales por la deriva violenta de sus teorías conspiratorias, ejemplificadas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Trump no ha escatimado críticas en los últimos meses contra DeSantis, que figura segundo aunque a gran distancia en los sondeos sobre precandidatos republicanos a la Casa Blanca. El portavoz del expresidente, Steve Cheung, ha señalado tras la entrevista que el gobernador de Florida "debería dejar de ser el mayor animador de Joe Biden". DeSantis ha evitado sin embargo criticar a Trump por los varios frentes legales que tiene abierto, sugiriendo que estos casos "no van en realidad sobre Donald Trump" y que el sistema judicial en Estados Unidos "no es justo", ya que estaría al servicio de intereses partidistas.