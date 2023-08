Day Vásques, imputada por el caso de financiación ilegal de la campaña de Petro, asegura que él no sabía nada

Day Vásques, imputada por el caso de financiación ilegal de la campaña electoral del presidente del país, Gustavo Petro, ha asegurado que el mandatario no sabía nada sobre ello. "NO, Petro NO sabía de los dineros entregados por (el excongresista Samuel Santander) Lopesierra y el señor (Gabriel) Hilsaca (cuyo padre es un empresario investigado por homicidio y nexos con grupos paramilitares). Así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros. ¡Las cosas como son!", ha publicado Vásques en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter. Nicolás Petro, hijo del mandatario y exmarido de Vásques, también fue imputado por el mismo caso, en el que se les acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos al haber recibido dinero que iba destinado a la campaña del presidente. Las palabras de Vásques llegan después de que el pasado viernes Petro admitiese su culpabilidad y prometiese colaborar con la justicia mediante la aportación de pruebas. El presidente, por su parte, ha defendido en todo momento su inocencia y su desconocimiento al respecto. Tanto Nicolás Petro como Vásques han sido puestos en libertad condicional, por lo que no podrán salir de la ciudad de Barranquilla, participar en mítines políticos o tener contacto con personas que han sido nombradas en el caso. De acuerdo con la Fiscalía, el hijo del mandatario "incrementó su patrimonio de manera injustificada", pues parte del dinero que recibió "ingresaron a sus arcas, y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente Gustavo Petro".