Corea del Sur traslada mañana a los participantes del Jamboree Scout por el tifón, entre ellos a 400 españoles

El Gobierno de Corea del Sur ha decidido trasladar a cubierto a los más de 150 países participantes, entre ellos España, en la 25º Jamboree Scout Mundial debido al cambio de rumbo del tifón 'Khanun', según ha informado Scouts España. El traslado se realizará este martes 8 de agosto por la mañana a diferentes localizaciones, en las que los participantes del evento podrán pasar "de forma segura" los días de mal tiempo. El contingente español está desde finales de julio en Corea, con un total de 400 personas participantes en Saemangeum (Corea del Sur). La necesidad de este traslado ha surgido este lunes, tras los cambios de la previsión meteorológica, dado que 'Khanun' se dirigía hacia Japón en un inicio. Por lo tanto, esta evacuación preventiva "no está motivada por la ola de calor que estaban sufriendo hasta la fecha, ni con las condiciones de la zona de acampada". De este modo, la estancia de los participantes en el Jamboree Scout Mundial "se verá acortada", aunque el evento "sigue su transcurso". "La seguridad y el bienestar de los participantes es la máxima prioridad de todo el contingente, y por eso mismo nos tenemos que mover a un lugar seguro y adaptado que no sea una zona de acampada", señala Scouts España, que asegura que la clausura del Jamboree mantiene su fecha, pero está previsto que sea finalmente en Seúl "para así facilitar el regreso de los contingentes". La organización aclara que "no se trata de una evacuación de emergencia, sino de un traslado planificado y coordinado con el Gobierno de Corea, con más de 24 horas de antelación". Así, los participantes españoles continúan con su programa de actividades previsto, tanto fuera como dentro del campamento. Durante los anteriores días, los participantes han tenido la oportunidad de participar en actividades acuáticas, aprender sobre la cultura coreana, visitas centros tecnológicos y de realidad virtual, e intercambiar tradiciones culturales en el 'Culture day'. La experiencia en definitiva está siendo muy positiva, y el máximo objetivo es que lo siga siendo a pesar del cambio de localización. Nos encontramos en constante contacto con la Embajada y el Consulado de España en Corea, que nos está mostrando su apoyo. También con las familias, que están informadas de este cambio de localización", concluye Scouts España.