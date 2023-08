Boluarte sale de Perú por primera vez como presidenta para acudir a Cumbre de la Amazonía

Lima, 7 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, salió este lunes del país por primera vez como mandataria para acudir a la cumbre de países amazónicos que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, para lo que recibió el permiso oportuno del Parlamento.

"La presidenta Dina Boluarte viaja a la ciudad de Belém do Pará, Brasil, para participar de la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), donde se abordarán temas sobre el cuidado del medio ambiente", publicó la cuenta oficial de la Presidencia de Perú en la red social X, antes conocida como Twitter.

La cuenta oficial de la Jefatura del Estado publicó también dos fotografías de la mandataria antes de embarcar en un avión de la Fuerza Aérea de Perú (FAP).

Este lunes, Boluarte sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en Belém do Pará, según la agenda de la mandataria compartida por Presidencia de la República.

El Congreso de Perú aprobó el pasado jueves el permiso solicitado por Boluarte para poder acudir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica.

Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Congreso autorizó a la presidenta a salir del país y gobernar de manera remota, después de que el 9 de junio se aprobara una ley para que la mandataria pueda viajar al extranjero y gobernar de manera remota.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

La cumbre se celebrará hasta el miércoles en la ciudad de Belém, enclavada en la Amazonía, y a la que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha convocado a ocho jefes de Estado. EFE

gdl/mmr/cpy