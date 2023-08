Analistas de Brasil bajan previsiones para la tasa Selic tras audaz recorte

(Bloomberg) -- Los analistas de Brasil redujeron sus proyecciones para las tasas de interés este año y el próximo después de que el banco central iniciara la semana pasada un ciclo de relajación monetaria con un audaz recorte de medio punto porcentual.

La tasa de referencia Selic se ubicará en un 11,75% en diciembre, por debajo de la estimación anterior del 12%, según una encuesta semanal del banco central entre economistas, publicada el lunes. Los analistas rebajaron su previsión de la tasa para el próximo año al 9%.

Las estimaciones de los precios al consumidor para este año se mantuvieron sin cambios en 4,84%. La inflación anual se desacelerará a 3,88% en 2024 y 3,5% en 2025. La meta de inflación del banco central es de 3,25% para este año y de 3% hasta 2026.

La semana pasada, las autoridades monetarias encabezadas por Roberto Campos Neto iniciaron un ciclo de relajación con un recorte de tasas mayor al esperado, al 13,25%, en una votación dividida. Los funcionarios también señalaron su intención de continuar con reducciones de 50 puntos básicos después de que la inflación anual disminuyó por debajo de su meta y las medidas de precios subyacentes, que excluyen elementos volátiles como energía y alimentos, también mejoraron.

“La orientación futura de los encargados de la política monetaria parece consistente con un ritmo moderado, pero una menor inflación podría provocar recortes más agresivos” en el futuro, señala una nota de investigación de los analistas de JPMorgan & Chase Co. dirigidos por Cassiana Fernandez, publicada el lunes. Con la disminución de las presiones sobre los precios en América Latina, “hasta ahora los bancos centrales han sido más audaces de lo previsto”.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva acogió con satisfacción el recorte de tasas, que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, calificó de “alentador” y dijo que conduce a una “visión optimista” de la economía. Se trata de la primera decisión de política del nuevo miembro del Consejo, Gabriel Galipolo, aliado de Lula y considerado por muchos dentro del Partido de los Trabajadores como el sucesor de Campos Neto cuando termine su mandato en 2024.

El real brasileño sufrió la mayor caída desde noviembre tras la reducción de los costos de endeudamiento, al desvanecerse el atractivo del carry trade. Las tasas de los swaps descendieron al aumentar las apuestas de que los responsables políticos podrían acelerar el ritmo de la relajación monetaria.

Mientras tanto, el Congreso reanudó el debate sobre propuestas clave que, según el Gobierno, podrían provocar más recortes de tasas. Una reforma fiscal ahora se está discutiendo en el Senado, tras superar una votación inicial en la Cámara de Diputados, mientras que los legisladores también avanzan con una propuesta para apuntalar las finanzas públicas.

A nivel regional, Chile recortó las tasas en 100 puntos básicos el mes pasado, mientras que se espera que México y Perú comiencen a reducirlas este año. Por otro lado, los banqueros centrales de los países desarrollados, incluida la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, han seguido endureciendo su política.

