Anabel Pantoja, la romántica felicitación de cumpleaños con la que se ha declarado a su novio, David Rodríguez

Después de varios meses jugando al despiste con su relación, y tras ser pillada por la revista Lecturas dando rienda a su pasión con David Rodríguez en la costa gaditana, Anabel Pantoja se ha declarado por primera vez públicamente al fisioterapeuta de Isabel Pantoja que le ha devuelto la ilusión tras su dramática ruptura con Yulen Pereira. Aunque ha intentado mantener su historia de amor alejada de los focos y ha negado en numerosas ocasiones que entre ellos hubiese algo más que un bonita amistad, la influencer ha decidido dejar de esconderse y con motivo del cumpleaños del cordobés le ha dedicado una preciosa felicitación a través de Instagram que no deja lugar a dudas sobre lo enamorada que está. "No puedo agradecerte todo lo que haces por mí. Disfruta de este día, todos los de tu vida, con esas ganas de vivir y cumplir todos tus sueños", ha escrito Anabel en un storie con una imagen de unas piedras en una playa que, como ha dejado entrever, es un lugar muy especial para ambos: "Ya sabes lo que significa esto y este lugar", ha añadido, acompañando su primera declaración de amor a David de un mensaje clave protagonizado por varios emoticonos como la bandera de Canarias, una isla, una ola, una motocicleta, una palmera y un corazón. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores la fiesta con la que ha sorprendido a su chico en su 26 cumpleaños. Una celebración íntima con varios amigos en lo que parece ser un garaje familiar en la localidad canaria de Famara, en la que no han faltado los globos, las risas y un trozo de tarta con el que el fisioterapeuta ha soplado las velas mientras Anabel le miraba con una gran sonrisa. "Mucha salud, y que yo lo vea" le ha deseado. Un paso al frente por parte de la excolaboradora de 'Sálvame', que ha elegido una fecha tan destacada como el cumpleaños de David para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de él. Fue el pasado marzo, justo después de regresar de la minigira de su tía por Norteamérica y de que Yulen rompiese con ella, cuando comenzaron los primeros rumores de relación entre el fisioterapeuta de la tonadillera y Anabel. Aunque en un primer momento tanto ellos como su entorno aseguraron que eran tan solo buenos amigos, el paso de los meses se ha encargado de afianzar una historia de amor que parece ir muy en serio y de la ahora por primera vez la influencer presume públicamente.