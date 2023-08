Alrededor de 160 detenidos en la polémica operación policial en Sao Paulo, Brasil

La Secretaría de Seguridad Pública de Brasil ha informado este domingo de que ha llevado a cabo alrededor de 160 detenciones en la polémica operación policial realizada en la región metropolitana de Baixada Santista, en el estado de Sao Paulo, que ha dejado al menos 16 muertos. Según cifras de las autoridades, 134 detenciones han sido realizadas por la Policía Militar y 26 por la Policía Civil. Además, se han incautado 480 kilogramos de estupefacientes y 22 armas, entre pistolas y fusiles, mientras que han investigado medio millar de vehículos. El operativo --que comenzó el pasado 28 tras el asesinato del militar Patrick Bastos Reis en Guarujá--, durará un mes e involucrará a 15 batallones especiales y brigadas de asalto y a unos 3.000 policías militares y efectivos locales. Las autoridades informaron anteriormente de que el balance de fallecidos en el marco de la operación era de 16 personas, de las cuales al menos diez tenían antecedentes penales por delitos como hurto, captación o narcotráfico. De las otras seis muertes no han dado detalles, a pesar de que desde el inicio de la operación han sostenido que se han producido enfrentamientos. Desde el Gobierno Federal y desde Naciones Unidas se ha denunciado la violencia policial en este tipo de operaciones que tienen el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país sudamericano. El ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, Flávio Dino, criticó la semana pasada la actuación de la Policía Militar, señalando que "hubo una reacción inmediata que no parece, por el momento, ser proporcional al delito que se ha cometido". Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, mostró su "profunda consternación por el alto número de muertes" en las operaciones policiales de los últimos días, que han convertido la semana "en una de las más sangrientas en muchos años". Los residentes de la zona se han quejado de que la Policía Militar torturó y mató a menos una persona y que prometió matar a otras 60 a lo largo de las comunidades de la ciudad. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública ha declarado que no hay evidencias de abusos policiales y que las quejas serán investigadas.