Al menos once civiles muertos tras un ataque del M23 contra una aldea en RDC

Al menos once personas han muerto este domingo por un ataque del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) contra el grupo civil de autodefensa Visión por la Victoria del Pueblo, de la aldea de Marangara, en el territorio congoleño de Rutshuru. Los once civiles, que "no tenían conexiones con las hostilidades", han muerto después de que el M23 atacase la aldea, según un comunicado del grupo de autodefensa recogido por la emisora congoleña Radio Okapi. Además, ha denunciado este "recurrente método" del grupo rebelde a la hora de "masacrar civiles" en la región, y se ha quejado de que las fuerzas desplegadas en la zona no intervienen en estos ataques. El M23 está formado principalmente por tutsis congoleños y opera principalmente en la provincia de Kivu Norte. Tras un conflicto entre 2012 y 2013, República Democrática del Congo y el grupo firmaron en diciembre un acuerdo de paz. En dichos combates, el Ejército congoleño contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas. El grupo lanzó una nueva ofensiva en octubre de 2022, recrudecida a partir de noviembre, lo que provocó una crisis diplomática entre RDC y Ruanda por su papel en el conflicto. RDC y Ruanda han estado sumidos en una disputa diplomática por las acusaciones de Kinshasa contra Kigali por su apoyo al M23. Ruanda acusa además a RDC de respaldar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994.