Aitana Bonmatí y Jill Roord se reencuentran con un premio también suculento

Las selecciones de España y Países Bajos se verán las caras este viernes en los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, un duelo equilibrado y donde se perfilan vitales las figuras de dos centrocampistas que se reencuentran más de dos meses después y que están brillando con luz propia en este torneo. Aitana Bonmatí y Jill Roord son fundamentales en los entramados de Jorge Vilda y Adries Jonker, y su actuación en el Sky Stadium de Wellington será clave para las opciones de ambos equipos. Ambas jugadoras, pertenecientes a la misma generación, se conocen bien y se han medido varias veces en los últimos años, a nivel de clubes, y ahora llevarán esta 'rivalidad' al panorama internacional. Hace algo más de dos meses, la de Sant Pere de Ribes, de 25 años, y la de Oldenzaal, de 26, fueron titulares en la final del 3 de junio en Eindhoven (Países Bajos) de la Liga de Campeones con el FC Barcelona y el Wolfsburgo. Roord rozó por momentos el título continental cuando su equipo dominaba 0-2 al descanso, pero la gloria fue para Bonmatí. La catalana se coronó con su segunda Champions tras la de 2021 ante el Chelsea inglés, donde además fue elegida 'MVP' de la final, y se confirmó como una de las mejores futbolistas en la actualidad del Viejo Continente y posible candidata al Balón de Oro, un sueño que pasa por la mejor actuación posible en esta Copa del Mundo. Un año antes, el equipo blaugrana y el alemán se habían visto las caras en las semifinales de la máxima competición continental, de nuevo con alegría para el primero, que solventó la eliminatoria en un Camp Nou de récord con un demoledor 5-1 y Aitana Bonmatí abriendo la fiesta. Roord marcó en la vuelta (2-0) con un gran disparo, una de sus cualidades. AITANA, 'TODOTERRENO', ROORD, ENTONADA CON EL GOL EN ESTE MUNDIAL Ahora, con un premio también suculento como quedarse a dos partidos de ser campeonas del mundo, se verán las caras dispuestas a demostrar por qué están siendo claves en este Mundial. Según las estadísticas de 'Driblab', la internacional española, que juega más de volante interior y que pisa mucho el área, ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias, creando además ocho ocasiones y rematando en 15 ocasiones, buena prueba de su impacto ofensivo. Además, la catalana ha tenido un 88 por ciento de pase, con 226 completados, ha ganado 15 duelos y ha recuperado 31 balones. Su mejor partido fue el último, en los octavos de final, donde fue imparable para Suiza, donde dejó detalles de su calidad y su afinidad con el gol, desquitándose de su pobre partido ante Japón. Sin embargo, enfrente va a tener a una centrocampista, más del perfil de mediocentro, pero que llegará a estos cuartos de final con cuatro goles en su haber, aunque con ninguna asistencia. La nueva jugadora del Manchester City, que sonó para el FC Barcelona, también ha estado acertada en pases completados (191) y en acierto de pase (88 por ciento), mientras que ha ejecutado 18 remates, con 22 por ciento de acierto, ha ganado 29 duelos y ha recuperado 22 balones, además de ocho regates completados. La neerlandesa buscará su particular 'revancha' ante una Aitana Bonmatí, elegida la mejor jugadora de la pasada Liga de Campeones y que formó parte del once ideal. En el Philips Stadion, la de Sant Pere de Ribes, que jugó casi todo el encuentro (fue cambiada en el 90 por Alexia Putellas) fue determinante con cuatro remates, cuatro ocasiones creadas, una asistencia para el 2-2 de Patri Guijarro, nueve recuperaciones y siete duelos ganados. En cambio, Roord, que jugó 71 minutos, no brilló tanto, con sólo una ocasión generada, cuatro remates, tan sólo dos recuperaciones y cinco duelos ganados.